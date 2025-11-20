Mẫu máy tiêu chuẩn của dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ không mang tên Galaxy S26 Pro như nhiều đồn đoán, mà chỉ đơn giản ra mắt với tên gọi Galaxy S26. Bộ đôi S26 và S26 Plus cũng được cho là sẽ có nhiều nâng cấp ấn tượng, cải thiện trải nghiệm đáng kể so với thế hệ S25.

Một concept Galaxy S26. Ảnh: TT Technology

Dưới đây là những nâng cấp quan trọng mà giới công nghệ đang mong đợi trên dòng Galaxy S26 sắp ra mắt.

Chip Snapdragon và Exynos: Chiến lược “chia đôi sức mạnh” quay trở lại

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết Samsung sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược sử dụng hai dòng chip khác nhau cho Galaxy S26 và S26 Plus, tùy theo từng thị trường.

Một số khu vực sẽ nhận phiên bản dùng Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, trong khi những khu vực khác sẽ sử dụng Exynos 2600 do Samsung tự phát triển.

Dù các dòng chip Exynos trong quá khứ từng gây nhiều tranh cãi vì hiệu năng và mức độ tiêu thụ điện năng không ổn định, nhưng Exynos 2600 năm nay được kỳ vọng sẽ thay đổi định kiến đó.

Con chip mới được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, hứa hẹn mang lại mức tiêu thụ điện năng thấp hơn và tốc độ xử lý cao hơn. Tuy nhiên, mức cải thiện thực tế vẫn cần chờ đến khi sản phẩm ra mắt để kiểm nghiệm.

Dù có sự chia tách giữa hai nền tảng chip, người dùng hy vọng Samsung sẽ tối ưu hóa rõ rệt hơn nhằm mang lại trải nghiệm đồng nhất, tránh lặp lại khoảng cách đáng kể về hiệu năng như những thế hệ trước.

Thiết kế camera sau được làm mới

Về mặt thẩm mỹ, Galaxy S26 và S26 Plus có thể không thay đổi nhiều khi nhìn từ phía trước, vẫn giữ phong cách tối giản quen thuộc của dòng Galaxy. Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ cho thấy Samsung đã thực hiện một thay đổi đáng kể ở mặt lưng.

Điểm thay đổi nổi bật nhất là cụm camera sau hoàn toàn mới. Thay vì các ống kính “đứng riêng lẻ” như trên S25, Samsung sẽ đưa các ống kính vào chung một đảo camera. Thiết kế này tạo cảm giác liền mạch và thống nhất hơn, đồng thời hứa hẹn giảm bớt tình trạng bám bụi và xơ vải - vấn đề mà nhiều người dùng S25 và S25 Plus phàn nàn liên tục.

Dù có thể gây tranh luận về mặt thẩm mỹ, nhưng đây là thay đổi mang tính thực dụng cao, giúp tăng độ bền và giữ cho cụm camera sạch hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Sạc không dây tăng tốc lên 20W

Galaxy S26 và S26 Plus được cho là sẽ nâng cấp tốc độ sạc không dây từ mức 15W cũ lên 20W. Mức tăng này không quá lớn, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng khi Samsung không có kế hoạch nâng dung lượng pin trên hai phiên bản này.

Video concept Galaxy S26. (Nguồn: TT Technology / YoiTube)

Với công suất mới, máy có thể được nạp đầy nhanh hơn, đặc biệt khi kết hợp với chuẩn Qi2 mới mà Samsung dự định tích hợp cho toàn bộ dòng Galaxy S26.

Trong bối cảnh Apple và nhiều nhà sản xuất khác đang đẩy mạnh công nghệ sạc không dây chuẩn hóa, bước đi này giúp Samsung duy trì tính cạnh tranh và mang lại giá trị thực tế cho người dùng.

Hỗ trợ Qi2: Kỷ nguyên phụ kiện từ tính mở rộng

Một trong những nâng cấp thú vị nhất năm nay là hỗ trợ Qi2 hoàn chỉnh. Điều này đồng nghĩa Galaxy S26 và S26 Plus sẽ tích hợp hệ thống nam châm để sử dụng các phụ kiện từ tính - tương tự cách Apple làm với MagSafe.

Tính năng này mở ra cả một hệ sinh thái phụ kiện mới: pin sạc dự phòng dạng từ, ví gắn lưng, giá đỡ xe hơi từ tính, giá đỡ chụp ảnh, hay pop-socket dạng từ.

Trước đây, Galaxy S25 và S25 Plus chỉ được chứng nhận “Qi2 Ready”, tức là không tích hợp nam châm nhưng vẫn sử dụng được phụ kiện từ tính khi người dùng dùng ốp lưng hỗ trợ.

Việc tích hợp từ tính trực tiếp vào khung máy giúp kết nối phụ kiện chắc chắn hơn, ổn định hơn và thuận tiện hơn trong sử dụng hàng ngày - một thay đổi nhỏ nhưng tác động lớn đến hệ sinh thái Galaxy.

Cảm biến telephoto cải thiện kích thước và chất lượng

Toàn bộ dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ được trang bị cảm biến telephoto mới 12MP kích thước 1/2.55 inch, lớn hơn đáng kể so với cảm biến 10MP kích thước 1/3.52 inch trên S25. Dù mức zoom quang học vẫn giữ ở 3x, nhưng chất lượng hình ảnh hứa hẹn cải thiện mạnh.

Cảm biến lớn hơn đồng nghĩa khả năng thu sáng tốt hơn, từ đó mang lại ảnh có độ chi tiết cao hơn, giảm nhiễu khi chụp đêm và nâng cao chất lượng zoom.

Trong thời đại nhiếp ảnh di động đang trở thành yếu tố cạnh tranh quyết định, đây là bước tiến quan trọng giúp dòng S26 bắt kịp - hoặc thậm chí vượt - các đối thủ mạnh như iPhone 17 Pro hay Pixel 10 Pro XL.

Trải nghiệm AI được nâng cấp thông minh hơn

Samsung không chỉ tập trung vào phần cứng, mà còn đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo. Galaxy S26 và S26 Plus dự kiến sẽ được nâng cấp với một loạt tính năng AI hướng tới người dùng, giúp thiết bị trở nên chủ động hơn trong đề xuất tác vụ và tối ưu hóa trải nghiệm hằng ngày.

Bộ đôi này sẽ chạy One UI 8.5, phiên bản phần mềm cải tiến sâu về giao diện và độ tùy biến. Một số nâng cấp bao gồm: Bảng cài đặt nhanh tùy chỉnh hoàn toàn; Hiệu ứng hình ảnh hiện đại hơn; Chế độ tiết kiệm pin thông minh; Tính năng voicemail mới.

Trong bối cảnh toàn ngành di động đang bùng nổ những cải tiến AI, việc Samsung đẩy mạnh nền tảng Galaxy AI sẽ giúp dòng S26 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cũng đang chạy đua AI như Apple và Google.

Với hàng loạt nâng cấp rò rỉ - từ thiết kế, camera, chip xử lý cho đến các tính năng AI - Galaxy S26 và S26 Plus đang trở thành tâm điểm của giới công nghệ trước thời điểm ra mắt vào tháng 2.

Dù còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, đặc biệt là về hiệu năng thực tế và giá bán, dòng sản phẩm mới của Samsung đã cho thấy quyết tâm cải tiến mạnh mẽ so với thế hệ trước.

Nếu những thông tin rò rỉ trở thành sự thật, Galaxy S26 series có thể sẽ là một trong những dòng flagship đáng chú ý nhất năm 2026, mang đến sự cân bằng giữa hiệu suất, tính năng thông minh, thiết kế và trải nghiệm người dùng.

(Theo PhoneArena, Macworld)