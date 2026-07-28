Cụm đèn tín hiệu tại nút giao đường tránh Quốc lộ 6 với Quốc lộ 4G, xã Chiềng Mung (tỉnh Sơn La), bị sét đánh hỏng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Ngày 28/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, mưa giông kèm sét đã làm hư hỏng nghiêm trọng cụm đèn tín hiệu giao thông tại Km292+150, nút giao đường tránh Quốc lộ 6 với Quốc lộ 4G (xã Chiềng Mung). Bộ điều khiển của tủ kỹ thuật bị cháy khiến toàn bộ hệ thống đèn ngừng hoạt động, không thể điều tiết giao thông qua nút giao.
Theo Phòng CSGT, đây là nút giao có mật độ phương tiện lớn, gồm nhiều xe tải, xe khách và xe mô tô. Tầm nhìn tại khu vực có thời điểm bị hạn chế do thời tiết và địa hình, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Phòng CSGT khuyến nghị người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, đi đúng làn đường và quan sát kỹ các hướng khi qua nút giao. Các phương tiện phải nhường đường đúng quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu hoặc tranh giành đường.
Người tham gia giao thông cần chấp hành biển báo, vạch sơn và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực. Người dân sinh sống gần nút giao được đề nghị nhắc nhở người thân, trẻ em nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua đây.
Phòng CSGT đang phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND xã Chiềng Mung và các đơn vị quản lý, bảo trì để kiểm tra, khắc phục sự cố. Bộ điều khiển hư hỏng sẽ được sửa chữa hoặc thay thế để sớm đưa hệ thống đèn tín hiệu trở lại hoạt động.
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ 4h-6h ngày 28/7, Sơn La có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tại Chiềng Lao đạt 53mm, Mường Trai 42,6mm.
Trong 3-6 giờ tiếp theo, khu vực Sơn La tiếp tục có mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ sau đó, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất có thể xảy ra tại nhiều khu vực.
Các xã, phường cần lưu ý gồm: Bắc Yên, Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Mung, Chiềng Sơ, Chiềng Sung, Co Mạ, Gia Phù, Mai Sơn, Mường Bú, Mường Giôn, Mường Hung, Mường Khiêng, Mường Lầm, Mường Sại, Chiềng An, Chiềng Sinh, Phiêng Khoài, Quỳnh Nhai, Tà Hộc, Tà Xùa, Xím Vàng và Yên Sơn.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1. Thiên tai có thể gây thiệt hại về người, ách tắc giao thông và ảnh hưởng các công trình dân sinh, sản xuất.