Ngày 28/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết, mưa giông kèm sét đã làm hư hỏng nghiêm trọng cụm đèn tín hiệu giao thông tại Km292+150, nút giao đường tránh Quốc lộ 6 với Quốc lộ 4G (xã Chiềng Mung). Bộ điều khiển của tủ kỹ thuật bị cháy khiến toàn bộ hệ thống đèn ngừng hoạt động, không thể điều tiết giao thông qua nút giao.

Sét đánh làm hỏng cụm đèn giao thông tại Sơn La. Ảnh: CACC

Theo Phòng CSGT, đây là nút giao có mật độ phương tiện lớn, gồm nhiều xe tải, xe khách và xe mô tô. Tầm nhìn tại khu vực có thời điểm bị hạn chế do thời tiết và địa hình, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trong lúc khắc phục sự cố đèn tín hiệu bị sét đánh hỏng. Ảnh: CACC

Phòng CSGT khuyến nghị người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, đi đúng làn đường và quan sát kỹ các hướng khi qua nút giao. Các phương tiện phải nhường đường đúng quy định, không phóng nhanh, vượt ẩu hoặc tranh giành đường.

Người tham gia giao thông cần chấp hành biển báo, vạch sơn và hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực. Người dân sinh sống gần nút giao được đề nghị nhắc nhở người thân, trẻ em nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua đây.

Phòng CSGT đang phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND xã Chiềng Mung và các đơn vị quản lý, bảo trì để kiểm tra, khắc phục sự cố. Bộ điều khiển hư hỏng sẽ được sửa chữa hoặc thay thế để sớm đưa hệ thống đèn tín hiệu trở lại hoạt động.