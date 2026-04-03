Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (3/4), không khí lạnh ở phía Bắc có cường độ yếu vẫn đang di chuyển, nén và đẩy rãnh áp thấp dịch dần xuống phía Nam.

Dự báo, từ chiều tối nay đến sáng sớm mai (4/4), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất.

Miền Bắc hứng đợt mưa giông, có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, vào thời điểm giao mùa, mưa giông mạnh kèm lốc xoáy và mưa đá là hiện tượng thường gặp. Nguyên nhân là do xung đột giữa các khối không khí nóng - lạnh, kết hợp với hoạt động mạnh của đới gió Tây trên cao (3.000-5.000m).

Đây là những hiện tượng diễn ra rất nhanh và tiềm ẩn nguy hiểm. Chỉ trong vài phút, gió giật mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối; sét có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng; trong khi mưa đá có khả năng làm hư hại hoa màu, phương tiện và công trình.

Theo chuyên gia, trong tháng 4, không khí lạnh vẫn còn hoạt động nhưng chủ yếu chỉ đủ nén rãnh áp thấp và gây mưa giông chuyển mùa cho miền Bắc. Do đó, chính quyền và người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đợt nắng nóng thứ 2 năm 2026, kéo dài và nhiều ngày gay gắt

Từ ngày mai (4/4), miền Bắc bước vào chuỗi ngày tăng nhiệt mạnh. Đáng lưu ý, từ khoảng ngày 6/4, có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ; từ 7/4, nắng nóng có thể mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ.

Riêng thời tiết Hà Nội, không khí lạnh yếu sẽ gây mưa trong đêm nay và sáng mai; sau đó, nền nhiệt tăng mạnh khoảng 4 độ vào ngày 5/4 và từ 6/4, bước vào chuỗi ngày nắng nóng, trong đó có những ngày nắng nóng gay gắt.

Thời tiết Hà Nội còn mưa vào ngày mai 4/4, sau đó tăng nhiệt mạnh. Nguồn: NCHMF

Trong khi đó, ngày 4/4, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Ngày 5/4, nắng nóng mở rộng ra khu vực Thanh Hóa, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Ngoài ra, ngày 4-5/4, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và miền Đông Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.