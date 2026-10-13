Trong khi sắp hầu tòa vì liên quan vụ án Phó Đức Nam, Shark Bình vừa bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố 3 tội danh trong một vụ án khác.

Liên quan đến vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, ông Nguyễn Hòa Bình sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 26/10 tới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand và các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn NextLand.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn NextLand) và 12 người liên quan về nhiều tội danh.

Trong đó, Shark Bình bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình là người có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ - tài chính, đã cùng các bị can khác đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex để nhận, chiếm đoạt của nhiều bị hại số tiền đặc biệt lớn. Hành vi của ông Bình phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều hành Công ty CP kinh doanh và đầu tư bất động sản Nextland, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, bỏ ngoài lợi nhuận doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ tại tờ khai quý 2/2025 là hơn 119 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi này của ông Bình phạm vào tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, ông Bình chỉ đạo nhân viên Công ty CP Công nghệ Vi Mô cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu; hợp thức giao dịch chuyển nhượng cổ phần, che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần, nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty TNHH MTV để nhận tiền cổ tức chi trả, trốn thuế tổng số tiền là hơn 38 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, ông Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác, có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Đồng phạm giúp sức cho Shark Bình

Một đồng phạm của Shark Bình trong vụ án này là bị can Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc Công ty CP tập đoàn chuyển đổi số Nextpay). Người này bị xác định có vai trò giúp sức cho ông Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc phát triển dự án Antex để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Bị can Tuất cũng giúp sức cho Shark Bình trong việc bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu của Công ty CP công nghệ Vi Mô, trốn thuế số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi của ông Tuất cấu thành tội Trốn thuế. Quá trình điều tra, ông Tuất đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và khắc phục hậu quả vụ án.

Trong vụ án này, các bị can và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng số hơn 25 tỷ đồng.