Việc thay đổi hình thức pháp lý dựa trên cơ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) cho Ngân hàng Krungsri - thành viên thuộc Tập đoàn MUFG (Nhật Bản). Đây là bước cuối cùng trong lộ trình chuyển nhượng vốn của SHB tại SHBFinance cho đối tác.

Trước đó, tháng 8/2021, SHB và Krungsri đã ký hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của SHBFinance theo hai giai đoạn. Đến tháng 5/2023, SHB hoàn tất chuyển nhượng 50% vốn SHBFinance cho Krungsri, đồng thời SHBFinance được chuyển đổi từ Công ty Tài chính TNHH MTV thành Công ty Tài chính TNHH theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. 50% vốn còn lại SHBFinance tiếp tục được SHB chuyển nhượng sau ba năm.

Đến ngày 5/11/2025, SHB công bố Nghị quyết thông qua việc bán, chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại tại SHBFinance giai đoạn 2, theo thỏa thuận đã ký kết với Krungsri trong bối cảnh thành viên Tập đoàn MUFG (Nhật Bản) đề nghị SHB về việc muốn mua trước hạn.

Thương vụ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance mang lại nguồn thặng dư vốn lớn cho SHB, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và vị thế của ngân hàng. SHB tiếp tục hợp tác với Krungsri để phát triển kinh doanh bán lẻ dựa trên nền tảng công nghệ và sản phẩm hiện đại. Ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và đầu tư mạnh vào quá trình chuyển đổi số.

Tăng cường nội lực

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, tương đương 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra. Thu nhập lãi thuần đạt hơn 20.200 tỷ đồng; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 154%, lên 3.200 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh rõ năng lực điều hành linh hoạt, kỷ luật tài chính chặt chẽ và chiến lược phát triển đúng hướng, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều biến động từ bên ngoài nhưng vẫn duy trì quyết tâm tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Tính đến 31/12/2025, SHB ghi nhận tổng tài sản gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, tiến đến cột mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026. Đây không chỉ là bước tiến về quy mô, mà còn là minh chứng cho năng lực tích lũy nội lực, mở rộng hoạt động và nâng cao vị thế cạnh tranh của SHB trong hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam.

Các chỉ số an toàn tài chính của SHB tiếp tục được kiểm soát ở mức cao. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12% theo chuẩn Basel II, cao hơn nhiều so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, các chỉ tiêu thanh khoản đáp ứng tiêu chuẩn Basel III, chất lượng tài sản được đảm bảo theo kế hoạch ĐHĐCĐ. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ở mức 22,4%, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất hệ thống, cho thấy việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực. SHB đang khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hàng đầu Việt Nam, với mô hình tăng trưởng xuyên suốt an toàn - hiệu quả - bền vững.

Mở rộng hợp tác

SHB tiếp tục kiên định với chiến lược đồng hành, hợp tác, phát triển với nhiều tập đoàn kinh tế lớn, uy tín trong và ngoài nước, qua đó hình thành hệ sinh thái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái khách hàng đa tầng; có thể kể đến các thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Thép Việt Nam, Tasco, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn… Mục tiêu xuyên suốt của ngân hàng là dẫn vốn đúng trọng tâm, gắn tín dụng với chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, SHB đẩy mạnh chiến lược bán lẻ trong bán buôn, đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp vừa và nhỏ và hàng triệu khách hàng cá nhân trong hệ sinh thái.

Song song, ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng khu vực công, tăng cường hợp tác với các đơn vị hành chính sự nghiệp, lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, hạ tầng, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong chiến lược phát triển toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng Top 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong Top đầu của khu vực.

Bám sát 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, SHB tiếp tục kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm - Tin - Tín -Tri - Trí - Tầm”, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

(Nguồn: SHB)