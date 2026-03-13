Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến (Tiết kiệm An Phú) lĩnh lãi cuối kỳ vừa được NCB cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng tăng 0,2%/năm lên 4,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 2-5 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 4,75%/năm, mức lãi suất trần theo quy định đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 2 tháng tăng thêm 0,15%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng tăng 0,05%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn từ 6-11 tháng đồng loạt được NCB niêm yết mới tại 6,4%/năm. Như vậy, ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm 0,2%/năm đối với kỳ hạn 6-8 tháng, tăng 0,15%/năm đối với kỳ hạn 9-11 tháng.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-13 tháng được niêm yết mới tại 6,6%/năm, tăng 0,3%/năm so với trước đó.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15 tháng tăng thêm 0,4%/năm lên 6,7%/năm, đồng thời lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng được tăng mạnh 0,5%/năm lên 6,8%/năm.

Tuy nhiên, đây chưa phải mức cao nhất khi NCB nâng lãi suất kỳ hạn 24-60 tháng lên 6,9%/năm, tương ứng, lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng tăng 0,6%/năm và kỳ hạn 60 tháng tăng tới 1,1%/năm.

NCB đồng thời tăng lãi suất tiết kiệm truyền thống với mức tăng 0,2%/năm kỳ hạn 1-2 tháng, lên 4,6% và 4,7%/năm đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn 3-5 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 4,75%/năm, tăng từ 0,05%-0,15%/năm.

Lãi suất tiết kiệm truyền thống kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt được niêm yết mới tại 6,3%/năm, tăng từ 0,2-0,25%/năm so với lãi suất cũ.

Kỳ hạn 12-13 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm lãi suất lên mức 6,5%/năm, trong khi kỳ hạn 15 tháng tăng 0,4%/năm lên 6,6%/năm, kỳ hạn 18 tháng tăng 0,6%/năm lên mức 6,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với sản phẩm tiết kiệm truyền thống được NCB niêm yết tại 6,8%/năm, kỳ hạn 24-60 tháng. So với trước đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24-36 tháng đã tăng thêm 0,6%/năm, đồng thời kỳ hạn 60 tháng tăng mạnh 1,1%/năm.

Ngân hàng đồng thời tăng mạnh lãi suất tiền gửi đối với các sản phẩm còn lại, trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất của tiết kiệm tích lũy được niêm yết mới là 6,3%/năm.

Lãi suất huy động các sản phẩm tiền gửi Tiết kiệm tích lũy, Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, Tiết kiệm An Phát, Tiết kiệm gửi góp,... cũng vượt mức 6%/năm.

Thậm chí, lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 24 tháng đã tăng từ 7,1%/năm lên 7,4%/năm.

Không dừng lại ở việc tăng lãi suất niêm yết, NCB liên tục áp dụng các chương trình tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền tại ngân hàng. Với các chương trình này, ngay từ trước Tết Nguyên đán vừa qua, lãi suất thực nhận tại đây đã vượt mức 8%/năm.

Như vậy, kể từ đầu tháng 3 đến nay đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB và NCB.