Đơn vị tổ chức công bố lễ hội âm nhạc SAO Concert - The Stardom Music Festival do nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc.

Sau 2 lần tổ chức thành công, đơn vị tổ chức quyết định mở rộng quy mô từ "concert" (chương trình biểu diễn) sang "festival" (lễ hội âm nhạc), dự kiến diễn ra tại Vạn Phúc, TPHCM với quy mô 25.000 khán giả, quy tụ gần 60 nghệ sĩ, 3 sân khấu và kéo dài hơn 14 giờ liên tục, mang đến một không gian lễ hội - kết hợp âm nhạc, nghệ thuật, thời trang và phong cách sống.

Đại diện nhà sản xuất nhấn mạnh: "Âm nhạc là linh hồn và là giá trị cốt lõi của SAO Concert. 14 tiếng lễ hội sẽ là thời gian khán giả đắm chìm trong đại tiệc âm nhạc liveband quy mô lớn, quy tụ gần 60 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều màu sắc và nhiều dòng nhạc khác nhau. Mỗi sân khấu đều mang màu sắc riêng, tạo nên hành trình cảm xúc đa dạng với nguồn năng lượng được thay đổi liên tục suốt lễ hội".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Huy Tuấn.

Đặc trưng của SAO Concert là cấu trúc 3 sân khấu được tổ chức nối tiếp từ sáng đến khuya. Trong đó, sân khấu mở đầu Sunshine Stage vào buổi chiều, là nơi những cái tên mới, tân binh của thị trường ra mắt khán giả như: Minh Huy, nhóm AEONUS, Đỗ Thnh Duy, Duyên Kendy, BEVIS, Thiệu Gia Hoàng, Trang Anh...

Kế đến, sân khấu Sunset Chill Stage diễn ra vào thời điểm chiều tối, là không gian của các nghệ sĩ indie hoặc theo đuổi phong cách âm nhạc thư giãn, dễ chịu như: Hằng BingBoong, Yeolan, Hoàng Duyên, Vũ Thanh Vân, Minh Tốc & Lam, 52Hz, Rio, marzuz...

Buổi tối với sân khấu Stardom Journey Stage là không gian âm nhạc cao trào, bùng nổ và giàu năng lượng. Điểm nhấn của sân khấu này là tiết mục dài 1 tiếng của dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers gồm: Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven, Kriss Ngo, Monotape, Lezii, APJ và Sugi. Bên cạnh đó là tiết mục của các nghệ sĩ như: B Ray, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Dương Domic, Mew Amazing, Mason Nguyễn, 24K.Right, Negav, Chi Xê, Captain Boy, Jaysonlei, Jey B, Khoi Vu và UPrince.

Nhạc sĩ Huy Tuấn tin rằng "SAO Concert" sẽ là điểm đến mới của người yêu nhạc.

Đáng chú ý, đơn vị tổ chức còn mời F. Hero - nghệ sĩ hiphop gạo cội Thái Lan tham gia lễ hội âm nhạc.

Bên cạnh SAO Concert - The Stardom Music Festival, đơn vị tổ chức còn phát triển thêm SAO Concert - The Symphony of Love - chuỗi concert live band với các bản phối mang màu sắc giao hưởng, tái hiện những ca khúc quen thuộc qua một cách thể hiện mới, đề cao chất lượng trình diễn và cảm xúc của khán giả.

Ê-kíp chương trình gồm giám đốc sản xuất Minh Hiền, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Về dài hạn, đơn vị tổ chức mong muốn hai chương trình này phát triển song song cùng các dự án âm nhạc khác, tạo thành hệ sinh thái đa dạng về thể loại, quy mô và nhóm khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng tặng BTC "món quà" bất ngờ là liên khúc "Rồi mai tôi đưa em - Lâu đài tình ái" theo phong cách trẻ trung