Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 6/7, tâm siêu bão Bavi cách khu vực miền Trung Philippines hơn 2.000km về phía Đông. Cường độ bão duy trì cấp 17 (mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort), giật trên cấp 17.

Các mô hình dự báo cùng nhận định của các trung tâm dự báo bão trên thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.

Siêu bão Bavi đang hoạt động dữ dội trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Nguồn: VNDMS

Dự báo từ ngày 6-9/7, bão tiếp tục duy trì cường độ siêu bão và giữ hướng di chuyển chủ đạo là Tây Tây Bắc. Từ khoảng ngày 10/7, siêu bão có khả năng đổi hướng Tây Bắc, tiến về phía Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Các chuyên gia nhận định, theo đánh giá hiện tại, siêu bão Bavi chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão có khả năng gây gió mạnh trên toàn bộ khu vực Biển Đông trong giai đoạn cuối tuần.

Siêu bão Bavi là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, sau Sinlaku và Mekkhala.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Bavi.