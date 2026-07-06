Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 Maysak đã tan và không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Ngày 6-7/7, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc còn mưa giông, cục bộ mưa to. Ảnh: Thạch Thảo

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6-7/7, Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ nhận định, có mưa giông vài nơi, chủ yếu về chiều tối và đêm; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 8-11/7, thành phố mưa giông rải rác, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ. Sau thời gian này, Hà Nội có khả năng bước vào đợt nắng nóng nhiều ngày.

Ngoài ra, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế bắt đầu tăng nhiệt trở lại, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác; duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng cục bộ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam suy yếu nên mưa giông giảm cả về diện và cường độ. Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối, trong khi ban ngày có nắng gián đoạn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 6/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 34 độ.