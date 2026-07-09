Theo Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, đêm qua và sáng nay (9/7), siêu bão Bavi (Ba Vì) tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7h sáng nay, vị trí tâm bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 810km về phía Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.100km về phía Đông Nam và cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.400km về phía Đông Nam. Cường độ siêu bão vẫn ở đầu cấp 16, giật trên cấp 17.

Siêu bão Bavi tiếp tục di chuyển hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, siêu bão Bavi tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20km/h và duy trì cường độ siêu bão.

Khoảng ngày 10/7, bão sẽ đi qua khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ giảm dần xuống còn cấp 15, giật trên cấp 17.

Đến chiều và đêm 11/7, bão được dự báo đổ bộ vào khu vực phía Đông tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với cường độ khoảng cấp 13-14, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Không vào Biển Đông nhưng vẫn gây gió mạnh, sóng lớn

Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định siêu bão Bavi không có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Tuy nhiên, do cường độ rất mạnh, hoàn lưu của bão vẫn sẽ tác động đến thời tiết trên Biển Đông.

Cụ thể, từ ngày 9/7, gió Tây Nam tại khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6. Từ ngày 10-11/7, toàn bộ khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

Dự báo đường đi siêu bão Bavi của cơ quan khí tượng Nhật Bản