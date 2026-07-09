Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động, miền Bắc hứng đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 8/7 đến hết ngày 10/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Miền Bắc mưa lớn trong 2 ngày tới. Ảnh: Hoàng Minh

Ngoài ra, từ đêm 8/7 đến ngày 9/7, các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 70mm; mưa tập trung vào chiều, đêm và sáng sớm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/7, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ.

Trong khi đó, tại Trung Bộ, ngày 9/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%.

Ngày 10/7, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Nắng nóng tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ trên 50mm, chủ yếu vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 9/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.