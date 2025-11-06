Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về diễn biến cơn bão số 3 Kalmaegi đến 22h15 ngày 6/11.

Theo đó, tâm bão số 13 đã di chuyển sang khu vực cao nguyên Trung Bộ. So với thời điểm lúc 19h, cường độ bão đã giảm khoảng 3 cấp, còn cấp 9. Tuy nhiên, trên ảnh mây vệ tinh, xoắn bão vẫn còn tròn và sắc nét.

Ảnh vệ tinh bão số 13 lúc 22h ngày 6/11. Nguồn: NCHMF

Dự báo, trong 1-2 giờ tới, cường độ bão sẽ giảm xuống cấp 8, sau đó giảm tiếp và di chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu dần.

Ông Hưởng lưu ý, cường độ gió cấp 8-9 tại khu vực Tây Nguyên là tương đối mạnh và hiếm gặp; nếu tác động trực tiếp có thể gây thiệt hại rất lớn, do đó người dân cần hết sức đề phòng.

Ngoài ra, xoắn bão vẫn hoạt động mạnh nên trong đêm nay và sáng mai (7/11), khu vực cao nguyên Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rất lớn 100-200mm, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Trước đó, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cũng thông tin, đến 19h, tâm bão số 13 đi vào đất liền khu vực Gia Lai - Đắk Lắk. Từ đầu giờ chiều, hoàn lưu bão đã gây gió rất mạnh tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Trong đó, một số trạm quan trắc ghi nhận gió cấp 10, giật cấp 14, mức có thể gây nguy hiểm lớn cho nhà cửa và công trình không kiên cố. Cùng thời điểm, sóng và nước dâng tại vùng ven biển các tỉnh trên cũng rất cao.

Mưa lớn đã xuất hiện từ sáng nay ở Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, có nơi lượng mưa lên tới 200mm. Ông Khiêm nhận định, tối và đêm nay là thời điểm bão gây gió mạnh nhất trên đất liền. Gió từ cấp 8 trở lên có thể duy trì thêm 2-3 giờ nữa trước khi bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do đó, ông Khiêm cảnh báo, người dân ở Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi cần hết sức đề phòng gió mạnh. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa rất to trong đêm nay và ngày mai, với tổng lượng mưa 200-300mm, có nơi cao hơn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ở mức rất cao, do đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa.

Ngoài ra, mưa lớn có thể gây lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, với mực nước khả năng lên mức báo động 2-3. Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình hồ chứa, chủ động phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk mưa lớn đến 300mm/đợt

Cơ quan khí tượng cho biết, lúc 23h ngày 6/11, vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai với cường độ mạnh nhất cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo, trong đêm 6/11, vùng biển từ Nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Đường đi và cường độ bão số 13, cập nhật 23h ngày 6/11. Nguồn: NCHMF

Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước biển (theo mốc quốc gia) cao nhất tại Thuận An (1m), Sơn Trà (1,2m), Hội An (1,3m), Dung Quất (1,5m), Quy Nhơn (1,2m), Tuy Hòa (1,1m).

Cũng trong đêm 6/11, trên đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ đêm 6-7/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ 7-8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h); nguy cơ xảy ra giông, lốc, gió giật mạnh.