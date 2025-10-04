Siêu bão Ragasa, cơn bão thứ 18 trong mùa bão năm nay tại Trung Quốc, đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông ngày 24/9, đi vào đất liền gần thành phố Dương Giang với sức gió duy trì vượt quá 60,2 m/giây (tương đương 217 km/h).

Được xếp cấp 17 - mức cao nhất trong thang phân loại của Trung Quốc - Ragasa duy trì sức gió trên cấp 12 suốt gần 10 giờ, trở thành cơn bão mạnh nhất tấn công khu vực này trong nhiều năm.

Cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng điện mặt trời. Đơn cử, tại nhà máy điện mặt trời Xinye rộng 1.700 mẫu (khoảng 113 ha) ở quận Dương Đông, đi vào vận hành từ năm 2015 với sản lượng ước tính 57 GWh mỗi năm, nhân viên ước tính hơn một nửa số mô-đun đã bị phá hủy. Nhiều tấm pin mặt trời bị vặn xoắn, xé rách hoặc bị thổi bay khỏi khung.

Siêu bão quét qua, các nhà máy điện mặt trời bị thiệt hại nặng. Ảnh: Xin Nongren, Douyin

Các hệ thống điện mặt trời nổi lắp đặt trên ao nuôi cá với kết cấu đỡ linh hoạt chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề. Báo cáo cho thấy khoảng 60% mô-đun trong một dự án bị bật ra, trong khi số còn lại rung lắc dữ dội trong gió.

Các hệ thống điện mặt trời mái nhà ở thành phố và khu công nghiệp cũng sụp đổ, tấm pin và khung rơi xuống, mảnh vỡ va vào các phương tiện giao thông gần đó.

Tương tự, các trang trại điện gió cũng chịu tổn thất nặng nề. Ở thị trấn Đông Bình, ít nhất 5 tua-bin điện gió quy mô lớn bị gãy làm đôi. Toàn bộ địa điểm có 109 tua-bin với tổng công suất khoảng 179 MW.

Theo các nhà phân tích, có ba nguyên nhân chính dẫn đến mức độ thiệt hại nghiêm trọng.

Thứ nhất, nhiều dự án được thiết kế theo hướng tiết kiệm chi phí nên không tính đến khả năng xuất hiện gió cực đoan. Tiêu chuẩn thiết kế chỉ tính cho gió cấp 12-14, trong khi bão Ragasa đã vượt xa mức này.

Ngoài ra, một số nhà thầu còn giảm lượng thép trong các dự án điện mặt trời ven biển xuống chỉ còn 32-34 tấn/MW, thấp hơn mức khuyến nghị 40 tấn/MW, khiến kết cấu kém vững chắc và khả năng chịu lực bị suy giảm.

Thứ hai, các hệ thống giá đỡ quá nhẹ hoặc thiếu chắc chắn dễ bị rung lắc, từ đó bộc lộ các điểm yếu ở chỗ nối, kẹp giữ và móng neo.

Thứ ba, mưa lớn làm nước tràn vào rãnh cáp, khiến linh kiện điện bị hỏng và làm tăng nguy cơ chập điện hoặc hỏng lớp cách điện.

Công tác khắc phục đang được triển khai. Bảo hiểm thiên tai tại Dương Giang đã được kích hoạt, các công ty bảo hiểm đã tạm ứng 4,2 triệu nhân dân tệ (589.000 USD) chi trả các khoản ban đầu.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã phân bổ 200 triệu nhân dân tệ từ quỹ Trung ương để tái thiết, ưu tiên cho các tiện ích công cộng và cơ sở hạ tầng.

Các đơn vị vận hành điện mặt trời bắt đầu đánh giá thiệt hại và huy động đội sửa chữa từ các khu vực lân cận.

Theo PV