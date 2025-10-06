Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) - Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là ông Đinh Quốc Thái và ông Cao Tiến Dũng cùng bị khởi tố do sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, C03 cũng khởi tố ông Võ Thanh Thuận, nguyên Trưởng phòng Đầu tư UBND tỉnh Đồng Nai, và định giá viên Đỗ Đình Ngoan.

Hành vi vi phạm của các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai liên quan đến những sai phạm tại dự án Khu dân cư Long Tân (tên thương mại là King Bay) có quy mô 125 ha, tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Nhơn Trạch), tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư là Công ty CP Free Land, do bà Vũ Minh Lý làm Chủ tịch HĐQT. Bà Lý hiện cũng bị khởi tố, bắt giam để phục vụ điều tra.

Bán đất khi chưa đủ pháp lý

Tháng 9/2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết tuyến đường Vành đai 3 TPHCM. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đầu tư tuyến Tân Vạn - Nhơn Trạch, một dự án thành phần của Vành đai 3.

Tổng kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án tuyến đường Tân Vạn - Nhơn Trạch là 624 tỷ đồng. Để có vốn đối ứng, năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp phép quy hoạch dự án King Bay, giao cho Công ty CP Ngũ Long Tân làm chủ đầu tư.

Một góc dự án King Bay. Ảnh: S.T

Giai đoạn 2016-2017, các thủ tục pháp lý của dự án như chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Trong năm 2016, Công ty CP Ngũ Long Tân đổi tên thành Công ty CP Free Land.

Về quy mô, dự án King Bay được chia thành 4 phân khu, gồm các loại hình nhà ở như nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự ven sông. Ngoài ra, dự án còn có nhiều tiện ích được quy hoạch như bến du thuyền, công viên bờ sông, trung tâm thương mại, trường học từ mầm non đến THPT...

Bên cạnh những tranh chấp trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với người dân có đất bị thu hồi, chủ đầu tư dự án King Bay còn bị nhiều khách hàng khiếu nại, thậm chí khởi kiện vì bán bất động sản khi chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Cụ thể, dù ngày 6/9/2018 UBND tỉnh Đồng Nai mới giao đất, nhưng từ ngày 25/5/2018, Công ty CP Free Land đã tự ý phân lô bán nền, thu tiền của nhiều khách hàng thông qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc. Ban đầu, khách hàng đặt cọc 50 triệu đồng. Khi ký hợp đồng, họ phải thanh toán 30% tổng giá trị, các đợt tiếp theo thanh toán 10-20% giá trị hợp đồng mỗi 2 tháng.

Mục đích đặt cọc là để đảm bảo khách hàng được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất có thời hạn sử dụng lâu dài tại dự án. Hai bên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi lô đất đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định, dự kiến ngày 20/12/2019.

Theo thông tin từ môi giới, giá một lô đất nhà liền kề diện tích 175 m2 tại dự án King Bay khi đó được rao với giá 2,6 tỷ đồng. Những lô biệt thự ven sông diện tích lớn từ 300-450 m2 được chào với giá từ 5,5-12 tỷ đồng/nền.

Cư dân đồng loạt khiếu nại

Tuy nhiên, đến tháng 3/2021, Sở Xây dựng Đồng Nai mới xác nhận khu dân cư A2, có diện tích 19 ha thuộc dự án King Bay đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Từ thời điểm này, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án King Bay đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Họ cho biết đã thanh toán từ 85% đến 95% giá trị nền đất, nhưng Công ty CP Free Land không thực hiện các cam kết như hợp đồng mua bán và bàn giao đất đã ký.

Đến tháng 7/2021, Sở Xây dựng Đồng Nai bất ngờ ra văn bản hủy bỏ xác nhận về điều kiện bán nhà của khu dân cư A2.

Lý do, theo cơ quan này, đối với việc bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai tại khu dân cư A2, theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản thì Công ty CP Free Land chỉ được Ngân hàng TMCP Quân đội - Phòng giao dịch Nhơn Trạch ký “Hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc” nên chưa đảm bảo đầy đủ tính pháp lý của việc bảo lãnh trong bán nhà hình thành trong tương lai.

Hơn nữa Sở Xây dựng cũng nhận được văn bản của Ngân hàng Quân đội - Phòng giao dịch Nhơn Trạch với nội dung: Hợp đồng cấp bảo lãnh nguyên tắc ký ngày 19/1/2021 không có hiệu lực pháp lý và ngân hàng không phát sinh bất kỳ hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể nào khác đối với Công ty CP Free Land.