Hãng tin CNN trích dẫn tuyên bố chung ngày 1/3 của Anh, Pháp và Đức nêu rõ: "Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước các cuộc tấn công thiếu phân biệt và không tương xứng bằng tên lửa của Iran vào các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi đề nghị Tehran chấm dứt ngay lập tức các hành động liều lĩnh này. Anh, Pháp và Đức sẽ tiến hành các biện pháp bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh trong khu vực thông qua việc hỗ trợ các hành động phòng vệ cần thiết để triệt tiêu năng lực triển khai tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran".

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: X/@Keir_Starmer

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đã đồng ý với đề nghị của Washington về việc sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để tấn công các bệ phóng và kho chứa tên lửa của Iran.

"Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn Iran tiếp tục không kích tên lửa trên diện rộng, đe dọa tính mạng công dân Anh và tấn công các quốc gia không liên quan. Cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là động thái mang mục đích phòng thủ và có giới hạn", ông Starmer cho biết.

Ông Starmer khẳng định London sẽ không trực tiếp tham gia các cuộc không kích lãnh thổ Iran. Trước đó, Anh cũng từ chối các yêu cầu của Mỹ về việc tham gia chiến dịch quân sự chống Tehran của Israel.

Theo giới quan sát, hiện chưa rõ Mỹ sẽ sử dụng những căn cứ nào của Anh. Song, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng đề cập tới tầm quan trọng của căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương trong trường hợp nổ ra giao tranh với Iran.