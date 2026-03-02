Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn. Ảnh: UN

Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) diễn ra hôm 1/3, một ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran.

Tổng thư ký LHQ António Guterres đã lên án các cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ và Iran cũng như những cuộc tập kích trả đũa sau đó của Iran, bị ông cáo buộc vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của một số quốc gia trong khu vực.

"Tôi kêu gọi tất cả các bên nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương LHQ, bảo vệ thường dân và đảm bảo an toàn hạt nhân. Chúng ta hãy hành động có trách nhiệm và cùng nhau cứu vãn khu vực và thế giới khỏi bờ vực thẳm", ông Guterres phát biểu.