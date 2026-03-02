Máy bay chiến đấu Iran chuẩn bị làm nhiệm vụ đánh bom căn cứ Mỹ. Video: WANA

Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran cảnh báo Tehran sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Mỹ và Israel trong khu vực. Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Larijani ngày 1/3 phát biểu: "Hôm qua, Iran đã nã tên lửa vào Mỹ và Israel. Hôm nay, chúng tôi sẽ tấn công hai nước đó bằng một sức mạnh mà họ chưa từng trải qua trước đây".

Ông Larijani cho biết đã gửi một thông điệp bằng tiếng Ảrập tới các nước trong vùng, nhấn mạnh Tehran không có ý định tập kích các nước láng giềng. Tuy nhiên, quan chức này nêu rõ, khi quân Mỹ sử dụng các căn cứ đặt tại các quốc gia Trung Đông để tiến hành các hoạt động quân sự chống Iran, những căn cứ đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công trả đũa hợp pháp của Tehran.

"Những căn cứ như vậy không phải là lãnh thổ của các quốc gia đó, chúng thuộc về Mỹ", ông Larijani nhấn mạnh.

Trước đó, báo Guardian dẫn tin từ chính quyền Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) thống kê có 3 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương tại nước này kể từ khi Iran bắt đầu chiến dịch tấn công tại Vùng Vịnh nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã phát hiện 165 tên lửa đạn đạo, phá hủy 152 tên lửa và chặn 2 tên lửa hành trình trong lãnh thổ nước này. Các cuộc không kích của Iran vào Abu Dhabi và Dubai đã khiến một số du khách bất ngờ, gây hỏa hoạn tại sân bay ở cả hai thành phố cũng như tại tòa nhà Burj Al Arab nổi tiếng của Dubai.