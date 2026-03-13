Lần thứ 15 lập kỷ lục

Bất kể thời điểm nào trong năm, khi môn điền kinh trú ngụ trong các nhà thi đấu kín mùa đông hay khi lan tỏa trên những sân vận động ngoài trời mùa hè, Armand “Mondo” Duplantis luôn sẵn sàng nâng kỷ lục thế giới nhảy sào thêm một centimet nữa.

Kỷ lục mới nhất, hiện đã lên tới 6,31 mét, được thiết lập vào đêm thứ Năm tại Mondo Classic ở thành phố Uppsala, quê nhà của anh tại Thụy Điển.

Duplantis tiếp tục chinh phục kỷ lục. Ảnh: EP

Siêu sao 26 tuổi tiếp tục đưa nội dung nhảy sào lên những tầm cao chưa từng được khám phá.

Nếu mùa hè năm ngoái, tại World Athletics Championships ở Tokyo, anh đã chinh phục mốc 6,30 mét, thì giờ đây vận động viên mang hai dòng máu Thụy Điển – Mỹ dường như bắt đầu cuộc chinh phục mới trên bầu trời.

Những gì diễn ra khiến giới chuyên môn và người hâm mộ khó tránh khỏi việc nghĩ tới cột mốc 6,40 mét. “Mozart của nhảy sào” dường như không có giới hạn.

Kỷ lục mới nhất – lần thứ 15 trong sự nghiệp của anh – đến chỉ một tuần trước World Athletics Indoor Championships Torun tại Torun (Ba Lan), nơi Duplantis từng lập kỷ lục thế giới đầu tiên của mình.

Đó có thể là địa điểm hoàn hảo để anh viết tiếp một cột mốc “thiên văn” khác, lần này với thanh xà ở độ cao 6,32 mét. Có vẻ như không điều gì là bất khả thi với người đang đứng trên đỉnh cao của điền kinh hiện đại.

Nguồn: X

Điều phi thường thành… thói quen

Duplantis rút ra cây sào màu vàng – trùng với màu trang phục thi đấu – và vượt qua thử thách ngay ở lần nhảy đầu tiên. Trước đó anh cũng đã chinh phục các mức xà 5,65 mét, 5,90 mét và 6,08 mét một cách gọn gàng. Những điều phi thường đang dần trở thành… thói quen.

Cú nhảy này diễn ra 12 ngày sau khi người bạn thân đồng thời là đối thủ của anh, Emmanouil 'Manolo' Karalis, VĐV người Hy Lạp, vươn lên dẫn đầu thành tích nhảy sào thế giới năm nay với mức 6,17 mét – đúng độ cao từng mở ra kỷ nguyên thống trị của Duplantis.

Thành tích ấy đã vượt qua kỷ lục cũ của Renaud Lavillenie (6,16 mét) và huyền thoại Sergey Bubka (6,15 mét).

Pha bay người qua mức xà 6,31 mét của Duplantis. Ảnh: World Athletics

Tuy nhiên, vị trí số 1 ấy của Karalis không kéo dài lâu, khi anh một lần nữa bị đẩy xuống vị trí thứ 2 trong mùa giải trong nhà mà đã có tới 5 VĐV vượt mốc 6 mét.

“Đây là ngôi nhà của tôi. Mỗi khi bước ra sân, tôi đại diện cho họ và cảm thấy vô cùng tự hào khi nhảy vì các bạn và vì Thụy Điển”, Duplantis phát biểu đầy cảm xúc sau khi lập kỷ lục.

Kỷ lục của Duplantis càng ấn tượng hơn, khi trước đó vài tuần anh còn phải hồi phục sau một vụ ngộ độc thực phẩm gặp phải trong lần ra sân đầu mùa tại Clermont-Ferrand (Pháp), nơi anh khởi đầu mùa giải với cú nhảy 6,06 m.

Nhưng chỉ trong ít ngày, Duplantis đã trở lại, và một lần nữa chứng minh mình là người đàn ông không có giới hạn.