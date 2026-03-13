Đại diện của Dembele - Moussa Sissoko bị camera ghi lại cảnh bước vào một khách sạn hạng sang ở Madrid để trò chuyển với vị tân Giám đốc quyền lực Man "xanh".

Hugo Viana có mặt tại Tây Ban Nha khi Man City đến làm khách trên sân Bernabeu. Cánh săn tin phát hiện, ông đã có cuộc trò chuyện cởi mở với đại diện ngôi sao người Pháp.

Dembele có thể gia nhập Man City - Ảnh: T.T

Ở tuổi 28, Dembele đang trong giai đoạn độ chín sự nghiệp, là đương kim Quả bóng vàng và chỉ còn hơn 2 năm hợp đồng với PSG.

Tiền đạo này vừa cùng PSG đánh gục Chelsea 5-2 trên sân Công viên các Hoàng tử. Cá nhân Dembele cũng có pha dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1.

Các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Dembele và đội bóng số 1 nước Pháp hiện đang rơi vào bế tắc.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ, cuộc gặp gỡ không phải là "buổi đàm phán chính thức", nhưng nó đặt nền móng cho thương vụ chuyển nhượng chấn động sang Ngoại hạng Anh.

Ousmane Dembele ghi được 12 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo kể từ đầu mùa, khi phải vật lộn với cơn ác mộng chấn thương sau FIFA Club World Cup.

Mùa trước, Dembele thi đấu bùng nổ với 33 pha lập công cùng 16 đường kiến tạo, góp công lớn đưa PSG lên đỉnh vinh quang Champions League.

Từ thời còn khoác áo Barcelona, Dembele được đồn đoán sẽ gia nhập một ông lớn ở Ngoại hạng Anh. Viễn cảnh ấy càng trở nên sáng sủa, vì Man City có động thái chuyển nhượng bước đầu.