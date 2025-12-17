Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh dài 121km, chạy qua địa phận hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, được triển khai đầu tư theo hai giai đoạn với tổng mức vốn gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có chiều dài hơn 93km, bao gồm 64 cây cầu vượt, bắc qua sông Kỳ Cùng, sông Bằng Giang cùng nhiều khe suối và các tuyến tỉnh lộ.

Do tuyến đi qua địa hình đồi núi phức tạp, hiểm trở của hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, đồng thời chịu ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, dự án này được đánh giá là một trong những tuyến cao tốc thách thức bậc nhất trên cả nước.

Giai đoạn 1 của dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi, được đặt theo tên hai địa danh gắn liền với Chiến dịch Biên giới năm 1950 là: hầm Thất Khê và Đông Khê.

Hiện cả 2 hầm Thất Khê (dài khoảng 200m) và Đông Khê (dài gần 500m) đều đã được đào thông.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu, tăng cường nhân sự, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, phấn đấu hoàn thành thảm 7km mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng vào ngày 19/12”.

Hiện trên công trường dự án có hơn 3.000 nhân lực cùng nhiều máy móc thi công; giá trị sản lượng đạt 6.219/6.828 tỷ đồng, tương đương hơn 91% kế hoạch thông tuyến giai đoạn 1.

Tại khu vực Km58 (xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng), chỉ sau hai ngày triển khai, lực lượng thi công đã trải thảm được hơn 1km bê tông nhựa.

Hiện dây chuyền thảm nhựa vẫn duy trì thi công cả ngày lẫn đêm để tăng sản lượng lên mức khoảng 2.000 tấn mỗi ngày.

Trước ngày 19/12 tới, dự án đặt mục tiêu thông toàn bộ nền và mặt đường trên tuyến chính dài 85/93km, trừ một số vị trí bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và các cầu bổ sung. Đến trước Tết Nguyên đán 2026, dự án phấn đấu thông tuyến khoảng 44km mặt đường bê tông nhựa, 45km nền cấp phối đá dăm và khoảng 4km nền đường K95, K98, không bao gồm các cầu phát sinh.

Khi hoàn thành, dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ kết nối với hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Bắc Giang - Lạng Sơn để hình thành trục cao tốc đối ngoại huyết mạch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Đông Bắc.