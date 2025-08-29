Pháo phản lực bắn loạt K239 Chunmoo (còn gọi là K-MLRS) là hệ thống vũ khí pháo binh tiên tiến do Hàn Quốc phát triển, được thiết kế để thay thế hệ K136 Kooryong đã lỗi thời.

Do Hanwha Aerospace phát triển từ năm 2009 và chính thức đưa vào sử dụng trong quân đội Hàn Quốc từ năm 2015, K239 Chunmoo đã nhanh chóng khẳng định vị thế như một trong những hệ thống pháo phản lực bắn loạt (Multiple Launch Rocket System - MLRS) hiện đại, linh hoạt và hiệu quả trên thị trường quốc tế.

Dựa trên các nguồn thông tin Army Recognition, Global Security và The Defense Post, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật của K239 Chunmoo, bao gồm thiết kế, khả năng tác chiến, và tính linh hoạt trong chiến trường hiện đại.

Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo của Hàn Quốc. Ảnh: Defence24

Thiết kế và nền tảng cơ động

K239 Chunmoo được xây dựng trên khung gầm xe tải quân sự 8x8, mang lại sự cân bằng giữa tính cơ động và khả năng tải trọng.

Với động cơ diesel 400 mã lực (hoặc 450 mã lực theo một số nguồn), hệ thống này đạt tốc độ tối đa 90 km/h và tầm hoạt động lên đến 800km.

Khả năng vượt địa hình của K239 Chunmoo cũng ấn tượng, với khả năng leo dốc 60%, vượt dốc nghiêng 30%, vượt hào 1,4m và lội nước sâu 1,2m.

Khung gầm 8x8 mang lại sự cơ động vượt trội so với các hệ thống pháo phản lực sử dụng khung gầm bánh xích, giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì.

Buồng lái bọc thép của K239 Chunmoo bảo vệ kíp xe (3 người) khỏi hỏa lực vũ khí hạng nhẹ và mảnh đạn pháo, đồng thời được trang bị hệ thống bảo vệ NBC (hóa học, sinh học, phóng xạ) tùy chọn.

Các thao tác phóng có thể được điều khiển từ bên trong buồng lái hoặc từ xa, tăng tính an toàn và linh hoạt trong tác chiến.

Hệ thống sử dụng bốn chân chống thủy lực (một ở mỗi bên và hai ở phía sau) để đảm bảo độ ổn định khi phóng, cho phép bệ phóng xoay 360 độ, giúp K239 Chunmoo nhanh chóng điều chỉnh hướng bắn mà không cần di chuyển toàn bộ phương tiện.

Thiết kế này tối ưu hóa khả năng phản ứng nhanh, với thời gian triển khai và phóng rocket đầu tiên chỉ trong vài phút.

K239 Chunmoo, còn gọi là K-MLRS, là hệ thống pháo phản lực bắn loạt đa cỡ nòng do Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) thiết kế và chế tạo. Ảnh: Armyrecognition

Đa năng với hệ thống đa cỡ nòng

Một trong những điểm nổi bật nhất của K239 Chunmoo là khả năng sử dụng nhiều loại đạn với cỡ nòng khác nhau, mang lại sự linh hoạt chưa từng có trong các hệ thống MLRS.

Rocket 130mm không điều khiển: Mỗi pod chứa 20 rocket, tầm bắn khoảng 30-36km.

Rocket 227mm không điều khiển: Mỗi pod chứa 6 rocket, tầm bắn lên đến 45km, tương thích với đạn M26 của hệ thống M270 MLRS.

Rocket 239mm điều khiển: Mỗi pod chứa 6 rocket CGR-080 với đầu đạn nổ phá mảnh hoặc đầu đạn chùm (300 quả bom con), tầm bắn 80km.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật 600mm (CTM-290): Mỗi pod chứa 1 tên lửa, tầm bắn lên đến 290km, sử dụng hệ thống dẫn đường GPS/INS với độ chính xác cao (CEP khoảng 9m).

Tên lửa KTSSM (Korea Tactical Surface-to-Surface Missile): Bao gồm KTSSM-I và KTSSM-II, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như pháo binh và bệ phóng tên lửa của đối phương, với tầm bắn 120-200km và độ chính xác trong vòng 2m.

Khả năng sử dụng đa dạng các loại đạn từ một bệ phóng duy nhất giúp K239 Chunmoo có thể thích nghi với nhiều kịch bản chiến đấu, từ tiêu diệt các mục tiêu khu vực rộng đến tấn công chính xác các mục tiêu điểm như trung tâm chỉ huy, hệ thống phòng không hoặc căn cứ pháo binh.

Hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, tích hợp GPS và dẫn đường quán tính, đảm bảo độ chính xác cao ngay cả với các mục tiêu di động.

Hệ thống pháo phản lực bắn loạt K239 Chunmoo của Ba Lan (Homar-K). Ảnh: Tập đoàn Vũ khí Ba Lan/Jelcz

Hệ thống điều khiển và tích hợp

K239 Chunmoo được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động hóa, tương thích với các hệ thống chỉ huy và kiểm soát khác, cho phép phối hợp hiệu quả với các đơn vị quân đội khác.

Trong phiên bản Homar-K của Ba Lan, hệ thống này được tích hợp với hệ thống quản lý chiến đấu TOPAZ của WB Group và khung gầm xe tải Jelcz 8x8, thể hiện khả năng tùy biến cao để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia khác.

Hệ thống sử dụng các pod đạn có thể thay thế nhanh chóng, cho phép chuyển đổi giữa các loại rocket và tên lửa mà không cần sửa đổi bệ phóng, giảm thời gian tái nạp và tăng tính linh hoạt trong tác chiến.

Ngoài ra, mỗi phương tiện K239 Chunmoo đi kèm với một xe tiếp đạn (Ammunition Support Vehicle - ASV) sử dụng cùng khung gầm, đảm bảo khả năng duy trì hỏa lực liên tục trên chiến trường.

Hệ thống pháo phản lực bắn loạt K239 Chunmoo của Hàn Quốc. Ảnh: Hanwha Defense

Ứng dụng chiến trường và vai trò chiến lược

K239 Chunmoo được thiết kế với mục tiêu chính là đối phó với các mối đe dọa pháo binh tầm xa của Triều Tiên, đặc biệt là các hệ thống pháo 240mm và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Hệ thống này là một phần của chiến lược “Kill Chain” của Hàn Quốc, nhằm thực hiện các đòn tấn công phủ đầu để vô hiệu hóa các mối đe dọa trước khi chúng có thể gây thiệt hại.

Ngoài Hàn Quốc, K239 Chunmoo đã được xuất khẩu sang các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (12 hệ thống), Ả Rập Xê Út (36 hệ thống), và đặc biệt là Ba Lan với hợp đồng lớn cho 290 hệ thống Homar-K.

Sự quan tâm từ các quốc gia như Ai Cập, Na Uy và Philippines cho thấy sức hút của hệ thống này trên thị trường quốc tế, nhờ vào chi phí hợp lý, tính sẵn có và khả năng chuyển giao công nghệ.

So sánh với các hệ thống khác

K239 Chunmoo thường được so sánh với hệ thống M142 HIMARS của Mỹ, với một số điểm tương đồng về tầm bắn và độ chính xác.

Tuy nhiên, K239 có lợi thế về tính sẵn có (HIMARS có thời gian giao hàng lâu hơn) và khả năng tích hợp nhiều loại đạn hơn.

So với các hệ thống như SR5 của Trung Quốc, K239 Chunmoo nổi bật nhờ tính linh hoạt và độ chính xác, mặc dù phải cạnh tranh với các hệ thống đã có thị trường ổn định.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện nay nhấn mạnh vai trò của pháo binh, K239 Chunmoo đang khẳng định vị thế như một “ngôi sao đang lên” trong lĩnh vực MLRS.