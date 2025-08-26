Theo Current Time, WSJ và Kyiv Independent, Mỹ đã phê duyệt việc bán tên lửa AGM-114R9X ERAM (Enhanced Response Arming Mode) cho Ukraine, với dự kiến triển khai trong vòng 6 tuần tới.

Đây là một bước tiến quan trọng trong hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra.

Bài viết sẽ tập trung phân tích công nghệ cốt lõi của tên lửa ERAM, nhằm làm rõ công nghệ tiên tiến và tiềm năng ứng dụng của nó.

ERAM là tên lửa dẫn đường chính xác phóng từ trên không có tầm bắn 400km, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao trong khi vẫn giữ máy bay ở ngoài vùng phòng không của đối phương. Ảnh: armyrecognition.com

Nguồn gốc và vai trò của tên lửa ERAM trong hệ thống Hellfire

Tên lửa ERAM là một biến thể nâng cấp của dòng tên lửa Hellfire (AGM-114), do Lockheed Martin phát triển cho Quân đội Mỹ từ những năm 1980.

Ban đầu, Hellfire được thiết kế để phóng từ trực thăng tấn công như AH-64 Apache, nhằm tiêu diệt xe tăng và mục tiêu mặt đất.

Phiên bản AGM-114R9X ERAM, được giới thiệu vào khoảng năm 2017, là một cải tiến đặc biệt của biến thể AGM-114R Hellfire II, tập trung vào tính linh hoạt và độ chính xác cao hơn.

Theo Current Time, tên lửa ERAM được coi là "vũ khí thông minh" phù hợp với các nền tảng phóng mới, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV).

Kyiv Independent nhấn mạnh rằng việc Mỹ phê duyệt bán tên lửa ERAM cho Ukraine là một phần của gói hỗ trợ quốc phòng, giúp Ukraine tăng cường khả năng tấn công chính xác mà không cần đầu đạn nổ truyền thống.

Công nghệ này đã được Mỹ sử dụng trong các chiến dịch chống khủng bố, như tiêu diệt các mục tiêu giá trị ở Trung Đông, và nay được chuyển giao để đối phó với các mối đe dọa từ Nga.

Điểm nổi bật nhất của tên lửa ERAM là công nghệ "Ninja Blade" hoặc "Sledgehammer" (búa tạ), một thiết kế độc đáo nhằm giảm thiểu thiệt hại phụ và tăng độ chính xác.

Thay vì sử dụng đầu đạn nổ thông thường (như trong các phiên bản Hellfire trước), tên lửa ERAM loại bỏ hoàn toàn chất nổ. Thay vào đó, sử dụng 6 lưỡi dao thép có thể triển khai từ thân tên lửa ngay trước khi va chạm.

Các lưỡi dao này được làm từ hợp kim thép cao cấp, có khả năng cắt xuyên qua mục tiêu mà không gây nổ, tạo ra hiệu ứng "xuyên thủng" tương tự như một quả búa lớn đập vào mục tiêu.

Tên lửa được dẫn đường bởi hệ thống laser bán chủ động (semi-active laser homing), cho phép nó theo dõi và khóa mục tiêu từ khoảng cách lên đến 8-11km.

Khi tiếp cận mục tiêu (thường là xe bọc thép, bunker hoặc mục tiêu cá nhân), các lưỡi dao sẽ bung ra với tốc độ cao nhờ động cơ tên lửa rắn (solid rocket motor) đẩy tên lửa đạt vận tốc Mach 1.3 (khoảng 1.600km/h).

Quá trình triển khai lưỡi dao được kiểm soát bởi hệ thống điện tử tiên tiến, đảm bảo độ chính xác trong vòng vài centimet.

Theo các nguồn tin, thiết kế này giúp ERAM tiêu diệt mục tiêu mà không tạo ra sóng xung kích lớn, giảm nguy cơ thương vong dân sự - một yếu tố quan trọng trong các hoạt động đô thị hoặc gần khu dân cư.

Hệ thống dẫn đường kết hợp laser và quán tính (inertial navigation) cho phép ERAM hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc môi trường đô thị phức tạp.

Nó có thể được chỉ định mục tiêu bởi phi công trực thăng, UAV hoặc thậm chí là thiết bị mặt đất.

Với trọng lượng khoảng 45-50kg và chiều dài 1,6m, ERAM có thể phóng từ các nền tảng đa dạng như trực thăng Mi-24 Hind của Ukraine hoặc UAV Bayraktar TB2. Tầm bắn hiệu quả lên đến 11km làm cho nó lý tưởng cho các cuộc tấn công tầm gần-trung bình.

Không sử dụng nổ, ERAM giảm thiểu rủi ro "thiệt hại lan tỏa", phù hợp với các quy tắc giao tranh quốc tế. Tuy nhiên, nó vẫn có sức mạnh hủy diệt cao đối với mục tiêu mềm (như nhân sự) hoặc cứng (như xe tăng nhẹ) nhờ lực va chạm và lưỡi dao sắc bén.

So với các tên lửa thông thường, công nghệ ERAM đại diện cho sự chuyển dịch từ vũ khí nổ quy mô lớn sang các giải pháp "phẫu thuật" chính xác, phản ánh xu hướng công nghệ vũ khí hiện đại của Mỹ.

Tên lửa ERAM. Ảnh: Pravda

Ứng dụng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và thách thức

Các nguồn tin WSJ và Kyiv Independent cho biết ERAM sẽ được tích hợp vào kho vũ khí của Ukraine trong vòng 6 tuần, có thể hỗ trợ các chiến dịch chống lại lực lượng Nga ở Donbas hoặc Kherson.

Với khả năng phóng từ UAV, một nền tảng mà Ukraine đã sử dụng hiệu quả, ERAM có thể giúp vô hiệu hóa xe tăng T-72, hệ thống pháo binh hoặc thậm chí các mục tiêu chỉ huy mà không gây thiệt hại lớn cho hạ tầng dân sự.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Ukraine đang đối mặt với các cuộc tấn công đô thị và nhu cầu bảo vệ lãnh thổ.

Tuy nhiên, công nghệ tên lửa ERAM cũng đối mặt với một số thách thức:

Phụ thuộc vào nền tảng phóng: Ukraine cần huấn luyện để tích hợp ERAM vào các hệ thống hiện có, và nguồn tin nhấn mạnh rằng việc triển khai nhanh chóng (6 tuần) có thể gặp khó khăn về logistics.

Hạn chế chống mục tiêu di động cao cấp: Mặc dù chính xác, ERAM kém hiệu quả hơn đối với xe tăng hiện đại có giáp phản ứng nổ (ERA) so với các tên lửa chống tăng như Javelin.

Yếu tố chính trị-quân sự: Việc chuyển giao ERAM là một phần của gói hỗ trợ 400 triệu USD từ Mỹ, nhưng nó cũng phản ánh sự cân nhắc cẩn trọng của Washington để tránh leo thang xung đột.