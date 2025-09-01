Tên lửa DF-26D của Trung Quốc. Ảnh chụp từ Weibo/MW.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng, Trung Quốc đã công bố và thử nghiệm các hệ thống vũ khí tiên tiến nhằm củng cố khả năng răn đe và kiểm soát lãnh thổ.

Một trong những phát triển đáng chú ý nhất là biến thể DF-26D của tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), được mệnh danh là "sát thủ Guam" (Guam Killer).

Tên lửa này được thiết kế đặc biệt để đe dọa các hàng không mẫu hạm và căn cứ quân sự của Mỹ tại Thái Bình Dương, đặc biệt là đảo Guam – một trung tâm hoạt động quan trọng của lực lượng vũ trang Mỹ.

Dựa trên các nguồn tin Defence Security Asia, Defence-blog, bài viết sẽ phân tích chi tiết công nghệ của DF-26D, từ hệ thống dẫn đường tiên tiến đến khả năng chống phá hệ thống phòng thủ tên lửa, đồng thời làm rõ vai trò chiến lược của nó.

Tên lửa đạn đạo DF-26 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Lịch sử phát triển và nền tảng công nghệ

Tên lửa DF-26D là sản phẩm của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc (CASC), được phát triển như một phần của gia đình tên lửa DF-26, lần đầu tiên được tiết lộ vào năm 2015.

Biến thể ‘D’ đại diện cho sự tiến hóa từ DF-26B, với các thử nghiệm bắn trúng mục tiêu hàng hải di động tại Biển Đông vào năm 2020.

Tên lửa này được phát hiện lần đầu tiên trong các buổi diễn tập chuẩn bị cho Diễu binh Ngày Chiến thắng của Bắc Kinh vào ngày 3/9/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II.

Điều này cho thấy DF-26D không chỉ là một nâng cấp dần dần mà còn là một vũ khí có tiềm năng thay đổi cục diện, được tối ưu hóa cho các vai trò chống hạm.

Công nghệ cốt lõi của DF-26D nằm ở khả năng đa năng: nó có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, với tải trọng từ 1.200 đến 1.800kg, bao gồm cả các đầu đạn con (submunitions).

Động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, cho phép phóng nhanh chóng và sẵn sàng chiến đấu cao.

Tốc độ tái nhập khí quyển siêu thanh vượt quá Mach 10 làm tăng tính sát thương, khiến nó trở thành mối đe dọa lớn đối với các mục tiêu di động như tàu sân bay.

Hệ thống dẫn đường và công nghệ chống phá

Một trong những điểm nổi bật nhất của DF-26D là hệ thống dẫn đường tiên tiến, kết hợp giữa dẫn đường quán tính (inertial navigation) với hệ thống định vị vệ tinh Beidou/GPS của Trung Quốc.

Điều này đảm bảo độ chính xác cao, với sai số tròn xác suất (CEP) từ 100 đến 450m.

Đối với biến thể hàng hải, tên lửa được trang bị radar tìm kiếm chủ động (active radar seeker) và cảm biến đa phổ (multi-spectral sensors), cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu di động trên biển với độ chính xác vượt trội.

Công nghệ chống phá là yếu tố then chốt giúp DF-26D vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa phương Tây như Aegis BMD (Hệ thống phòng thủ tên lửa Ballistic trên tàu) và THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Nó tích hợp các mồi nhử tiên tiến (advanced decoys) và biện pháp đối phó điện tử (electronic countermeasures - ECM), làm rối loạn radar và hệ thống theo dõi của đối phương.

Không giống các phiên bản tiền nhiệm, DF-26D được thiết kế để đánh bại ‘Lá chắn tên lửa phương Tây’ bằng cách sử dụng các cảm biến đa phổ và radar tìm kiếm hoạt động, giúp nó duy trì quỹ đạo tấn công ngay cả khi bị can thiệp.

Khả năng phạm vi và nền tảng phóng

Với tầm bắn vượt quá 5.000km, DF-26D có khả năng tiếp cận các mục tiêu xa xôi như đảo Guam và các căn cứ trong chuỗi đảo thứ hai (second island chain) của Thái Bình Dương.

Điều này đặt Guam – trung tâm hoạt động tiền phương của Mỹ với máy bay ném bom, tàu ngầm và hệ thống phòng thủ tên lửa – trực tiếp vào tầm ngắm của một loạt đạn đơn lẻ.

Tên lửa được phóng từ các bệ phóng di động trên đường bộ (road-mobile Transporter-Erector-Launchers - TEL), tăng cường khả năng sống sót và khó bị tấn công phủ đầu, phù hợp với chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Bắc Kinh.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Không quân Mỹ trên đảo Guam. Ảnh: MW.

Mối đe dọa đối với hàng không mẫu hạm và căn cứ Mỹ tại Thái Bình Dương

DF-26D được gọi là ‘sát thủ Guam’ vì khả năng đe dọa trực tiếp các nhóm tàu sân bay Mỹ, lực lượng hải quân và căn cứ hậu cần.

Trong một kịch bản xung đột, tên lửa này có thể trì hoãn, phá vỡ hoặc ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ bằng cách tấn công các lực lượng hải quân từ khoảng cách xa.

Sự di động và khả năng phóng hàng loạt của nó làm phức tạp hóa kế hoạch chiến tranh của các đồng minh, mở rộng phạm vi tấn công đến Nhật Bản, Philippines và các quốc đảo khác.

Theo các chuyên gia, DF-26D không chỉ là một nâng cấp mà còn là yếu tố làm leo thang cuộc chạy đua vũ trang ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thách thức sự sống còn của các nhóm tàu sân bay Mỹ dưới hỏa lực tên lửa đông đảo từ Trung Quốc.

Ý nghĩa chiến lược

Sự ra đời của DF-26D củng cố học thuyết A2/AD của Trung Quốc, nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ trong các tình huống xung đột khu vực.

Với công nghệ vượt trội về dẫn đường, chống phá và tầm bắn xa, tên lửa này không chỉ nâng cao khả năng răn đe mà còn buộc các đối thủ phải xem xét lại chiến lược quân sự.

Tuy nhiên, nó cũng tạo ra sự bất ổn kép do khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể làm phức tạp hóa các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí toàn cầu.

DF-26D đại diện cho đỉnh cao công nghệ tên lửa của Trung Quốc, kết hợp giữa độ chính xác cao, khả năng chống phá tiên tiến và tính linh hoạt chiến lược.

Việc nó được trưng bày công khai vào năm 2025 nhấn mạnh cam kết của Bắc Kinh trong việc hiện đại hóa lực lượng tên lửa, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng đến các đối thủ tiềm năng ở Thái Bình Dương.