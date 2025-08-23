Triều Tiên từ lâu đã được biết đến với chương trình phát triển vũ khí mạnh mẽ, đặc biệt là các hệ thống tên lửa đạn đạo và pháo phản lực đa nòng (MLRS), nhằm củng cố năng lực quân sự và tạo áp lực địa chính trị.

Các nguồn tin Le Monde, New York Post, Associated Press, Reuters, Open Nuclear Network, United24Media và CSIS Missile Threat cung cấp thông tin chi tiết về các vụ thử tên lửa gần đây, đặc biệt là hệ thống pháo phản lực siêu lớn 600mm, bao gồm KN-25, và các khía cạnh công nghệ liên quan.

Khung gầm bánh xích của hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ 600mm, với 10 bánh chịu lực mỗi bên, là loại lớn nhất trong thế hệ mới các hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn do CHDCND Triều Tiên phát triển. So sánh cho thấy, khung gầm bánh xích của KN-23 có 8 bánh mỗi bên, trong khi khung gầm bánh xích của KN-24 có 6 bánh mỗi bên. Nguồn ảnh: KCNA

Đặc điểm công nghệ của hệ thống pháo phản lực 600mm (KN-25)

Hệ thống pháo phản lực 600mm, đặc biệt là KN-25, được Triều Tiên phát triển như một loại vũ khí lai (hybrid) giữa pháo phản lực đa nòng truyền thống và tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM).

Theo CSIS Missile Threat, KN-25 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 380km, một tầm bắn đáng kể so với các hệ thống MLRS thông thường.

Hệ thống này được trang bị công nghệ dẫn đường tự động, giúp cải thiện độ chính xác so với các loại pháo phản lực truyền thống.

Reuters cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Kaechon, phía bắc Bình Nhưỡng, đạt tầm bắn khoảng 400km với độ cao tối đa 100km, cho thấy khả năng hoạt động ở quỹ đạo cao hơn so với MLRS thông thường.

Open Nuclear Network mô tả KN-25 như một hệ thống "siêu lớn" với khả năng phóng từ các phương tiện di động, tương tự tên lửa Iskander của Nga.

Điều này giúp hệ thống dễ dàng di chuyển và ẩn giấu, tăng khả năng sống sót trong chiến đấu.

Hệ thống sử dụng nhiên liệu rắn, giúp giảm thời gian chuẩn bị phóng và tăng tính bất ngờ so với các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Theo AP News, Triều Tiên tuyên bố các vụ thử KN-25 được thiết kế để mô phỏng các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lực lượng Mỹ và Hàn Quốc. Điều này cho thấy hệ thống này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường, tăng cường tính răn đe chiến lược.

United24Media ngày 19/8 đưa tin Triều Tiên đã bắt đầu sản xuất hàng loạt KN-25, cho thấy sự đầu tư lớn vào việc triển khai số lượng lớn các hệ thống này.

Khoảng 20 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cỡ 600mm trong bức ảnh chụp tại lễ bàn giao ngày 31/12/2022. Nguồn ảnh: KCNA

Mục đích chiến lược của hệ thống KN-25

Triều Tiên phát triển hệ thống pháo phản lực 600mm như KN-25 nhằm phục vụ nhiều mục đích chiến lược, bao gồm:

Răn đe khu vực: Các vụ phóng tên lửa, chẳng hạn như vụ thử ngày 18/9/2024 được Le Monde ghi nhận, thường diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Triều Tiên coi các cuộc tập trận này là "diễn tập chiến tranh xâm lược" và sử dụng các vụ thử tên lửa để gửi thông điệp răn đe, đặc biệt nhắm vào Hàn Quốc và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Theo Le Monde và AP News, Triều Tiên có thể đang thử nghiệm KN-25 để đánh giá hiệu suất trước khi xuất khẩu sang Nga, trong bối cảnh hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai nước.

Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp Triều Tiên tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến từ Nga, như công nghệ vệ tinh hoặc cải tiến vũ khí.

Tăng cường năng lực hạt nhân: KN-25 được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, phù hợp với chiến lược của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong việc "chuẩn bị đầy đủ lực lượng hạt nhân".

Điều này củng cố vị thế của Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời gây áp lực lên các đối thủ trong đàm phán ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát dây chuyền sản xuất hệ thống pháo tầm xa KN-25 mới của Triều Tiên, ngày 4/5/2025. Ảnh: KCNA

Ý nghĩa khu vực và quốc tế, đánh giá và triển vọng

Hệ thống KN-25 và các vụ thử tên lửa liên quan có tác động đáng kể đến an ninh khu vực và quốc tế.

Mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Triều Tiên và Nga, bao gồm việc chuyển giao vũ khí và quân đội gây lo ngại cho Mỹ, Hàn Quốc và các đồng minh.

Các nguồn tin cho rằng Nga có thể cung cấp công nghệ hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo để đổi lấy hỗ trợ từ Triều Tiên, làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí.

Hệ thống pháo phản lực 600mm KN-25 thể hiện bước tiến đáng kể trong công nghệ quân sự của Triều Tiên, đặc biệt là về tầm bắn, tính cơ động và khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, một số hạn chế cần được xem xét.

Dù được quảng bá là "vũ khí mạnh nhất thế giới", các chuyên gia cho rằng một số hệ thống, như ICBM Hwasong-19, có thể quá cồng kềnh để sử dụng hiệu quả trong tác chiến.

Điều này cũng có thể áp dụng cho KN-25, đặc biệt khi so sánh với các hệ thống hiện đại hơn của Mỹ hoặc Nga.

Việc hợp tác với Nga mang lại lợi ích công nghệ, nhưng cũng khiến Triều Tiên phụ thuộc vào đối tác này, có thể làm suy yếu tính tự chủ chiến lược.

Trong tương lai, Triều Tiên có khả năng tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và thử nghiệm KN-25, đồng thời tìm kiếm các cơ hội xuất khẩu để đổi lấy công nghệ và nguồn lực.

Tuy nhiên, điều này cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng khu vực và thúc đẩy các đối thủ như Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự và phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.