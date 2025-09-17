Theo người dân địa phương, chiếc xe đã nằm bất động tại cùng một vị trí suốt hơn một năm. Giấy chứng nhận đăng kiểm xe hết hạn từ năm ngoái, nhưng giấy phép đỗ xe vẫn còn hiệu lực là lý do khiến chính quyền chưa tiến hành tịch thu.

Chiếc Porsche 911 Convertible đã bị bỏ hoang 15 tháng nhưng vẫn nộp phí đỗ xe đầy đủ. Ảnh: Carscoops

Dù bị cỏ dại leo và bám chặt, chiếc Porsche 911 thế hệ 996 màu đen vẫn giữ được vẻ ngoài khá chỉn chu, lớp sơn còn nguyên, ngoại trừ một vết lõm lớn ở cản sau. Nhiều đại lý đã để lại danh thiếp trên cửa kính, hy vọng có thể mua lại chiếc xe để phục chế.

Ảnh từ Google Maps cho thấy vào tháng 5/2024, chiếc 911 này còn trong tình trạng tốt hơn. Một số cư dân cho biết họ chưa từng thấy ai đụng đến xe trong suốt hơn 15 tháng qua. Giả thuyết về việc chủ xe đi nước ngoài hoặc gặp vấn đề pháp lý đang được đưa ra, trong khi đại lý bán xe cũng không thể liên lạc với chủ sở hữu vì số điện thoại đã ngắt kết nối.

Porsche 911 thế hệ 996 (1997 – 2004) vốn gây tranh cãi với thiết kế đèn pha “trứng rán” và động cơ làm mát bằng nước. Chiếc xe trong ảnh là phiên bản nâng cấp Carrera Convertible, đăng ký lần đầu vào năm 2003 với giá gần 125.000 euro (khoảng 3,89 tỷ đồng theo giá trị hiện tại).

Porsche 911 bỏ hoang được nhiều người muốn mua lại nhưng không thể liên lạc được với chủ xe. Ảnh: AT5

Câu chuyện về chiếc Porsche 911 Cabriolet bị bỏ hoang ở Amsterdam không chỉ khiến cộng đồng mê xe thể thao xót xa, mà còn gợi lên nhiều tranh luận về giá trị thật sự của những chiếc Porsche 996 cũ. Dù gây nhiều tranh cãi về thiết kế đèn pha “trứng rán”, nhưng không thể phủ nhận thế hệ này của Porsche 911 vẫn giữ vị thế đặc biệt trong lịch sử thương hiệu xe thể thao cao cấp của Đức.

Nếu được phục chế đúng cách, chiếc siêu xe bỏ hoang phủ này hoàn toàn có thể trở thành một “báu vật” trên thị trường xe thể thao cũ khi vẫn có thể bán với giá từ 20.000-25.000 euro (623-778 triệu đồng). Tuy nhiên, cho tới khi chủ nhân xuất hiện hoặc có người đủ quyết tâm “hồi sinh” nó, chiếc xe vẫn là bí ẩn đầy bụi phủ ngay giữa Amsterdam.

