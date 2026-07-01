Trang Carscoops vừa trích dẫn cuộc trao đổi với truyền thông của ông Vinesh Bhindi - Giám đốc điều hành Mazda Australia cho biết, ban lãnh đạo tập đoàn đã xác nhận sắp phát triển thế hệ tiếp theo của dòng roadster Mazda MX-5, dù thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố.

Đáng chú ý, theo ông Bhindi, lãnh đạo cấp cao của hãng xe Nhật Bản cũng ám chỉ đây có thể là thế hệ MX-5 cuối cùng sử dụng động cơ đốt trong (ICE), trước khi dòng xe này bước sang kỷ nguyên điện hóa hoàn toàn.

Vẫn giữ "chất" MX-5

Dù phải thích ứng với xu hướng điện hóa, Mazda khẳng định sẽ không đánh mất những giá trị đã làm nên tên tuổi của MX-5 suốt hơn ba thập kỷ qua.

Các lãnh đạo cao cấp nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là duy trì triết lý thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, động cơ hút khí tự nhiên và đặc biệt là hộp số sàn. Đây là những yếu tố được cộng đồng yêu xe thể thao đánh giá là linh hồn của mẫu roadster này.

Theo Carscoops, thế hệ MX-5 mới có thể sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên Skyactiv-Z dung tích 2.5L thay cho máy 2.0L hiện nay. Xe cũng được cho là sẽ bổ sung hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt nhưng không làm tăng đáng kể khối lượng.

Một trong những thách thức lớn nhất với Mazda là duy trì đặc tính vận hành linh hoạt vốn là điểm mạnh của MX-5. Hãng đặt mục tiêu thế hệ mới có trọng lượng dưới 1.000kg, con số rất khó đạt được trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn ngày càng khắt khe và xe có thể phải bổ sung hệ thống điện hóa.

Nếu thành công, đây sẽ là một trong số rất ít mẫu xe thể thao hiện đại vẫn giữ được trọng lượng tương đương các thế hệ trước.

Xe điện là tương lai khó tránh khỏi

Mazda chưa công bố thời điểm ra mắt thế hệ MX-5 mới. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo hãng xe Nhật Bản trước đó cho biết mẫu xe kế nhiệm vẫn còn vài năm nữa mới xuất hiện, trong khi thế hệ hiện tại đã bước sang năm thứ 12 trên thị trường.

Với vòng đời vốn rất dài của dòng MX-5, phiên bản kế tiếp nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong đến đầu những năm 2030. Tuy nhiên, sau đó việc chuyển sang xe thuần điện gần như là xu hướng không thể tránh khỏi, đặc biệt tại các thị trường áp dụng quy định phát thải CO2 nghiêm ngặt như châu Âu.

Ngay cả trước khi bước sang kỷ nguyên xe điện, Mazda cũng đã phải điều chỉnh MX-5 để đáp ứng các quy định môi trường.

Tại Nhật Bản, phiên bản mới dự kiến được trang bị lốp có độ ồn thấp hơn và hệ thống ống xả có khả năng khử âm tốt hơn nhằm đáp ứng tiêu chuẩn tiếng ồn mới. Thậm chí, bộ giảm thanh kích thước lớn còn làm thu hẹp một phần khoang hành lý trên phiên bản mui cứng RF.

Sự thay đổi này cho thấy ngay cả một mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng như Mazda MX-5 cũng đang phải thích nghi với những yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường và phát thải trên toàn cầu.

(Theo Carscoops)

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