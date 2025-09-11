Aston Martin Valkyrie là mẫu hypercar đầu tiên của thương hiệu siêu xe Anh quốc, ra mắt lần đầu vào năm 2017, sử dụng công nghệ xe đua F1 và chỉ sản xuất giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu. Tất cả xe đều đã được bán hết ngay sau khi ra mắt.

Tuy nhiên, để tăng cơ hội sở hữu mẫu xe này cho những người yêu xe, Amalgam Collection – một thương hiệu làm mô hình cao cấp – đã ra mắt mẫu Valkyrie với tỉ lệ 1:8. Đặc biệt, lượng xe được sản xuất cũng giới hạn nhưng số lượng nhiều hơn so với “xe 1:1”.

Cụ thể, Amalgam dự định sản xuất 199 chiếc bản Coupe (mui cứng) và 199 chiếc bản Spider (mui trần). Phiên bản tiêu chuẩn có tên gọi Limited Edition, với giá bán khởi điểm 14.740 bảng Anh (tương đương 527 triệu VNĐ). Riêng phiên bản Bespoke sẽ có giá cao hơn, từ 20.640 bảng Anh (khoảng 737 triệu VNĐ).

Số tiền để mua mẫu mô hình bản Limited bằng một chiếc Toyota Vios bản cao cấp nhất hoặc bản Bespoke thậm chí có giá ngang ngửa một chiếc Mazda CX-5 bản Luxury “đập hộp” tại Việt Nam. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu mua một chiếc siêu xe dài 56 cm chỉ để trưng bày có xứng đáng không, thay vì mua một chiếc xe có thể lái trên đường.

Tất cả phiên bản Limited Edition tiêu chuẩn đều được sơn màu Podium Green ở ngoại thất. Với bản Bespoke, người mua có thể tùy biến màu sơn theo bất kỳ chiếc Aston Martin Valkyrie nguyên bản nào trên khắp thế giới.

Để tạo ra mô hình tỉ lệ 1:8 này, nhà sản xuất đã sử dụng bản thiết kế CAD gốc từ Aston Martin, mã màu sơn, khuôn đúc và vật liệu gia công CNC. Mỗi mô hình dài 56 cm và cần hơn 300 giờ hoàn thiện. Amalgam đã tốn hơn 3.000 giờ phát triển mô hình này cùng với hãng xe Anh quốc.

Đối với những nhà sưu tập thích tính cá nhân hóa cao hơn, Amalgam cũng đáp ứng mọi tùy chỉnh nhưng chi phí sẽ tăng đáng kể. “Chúng tôi lấy từng chi tiết kỹ thuật trực tiếp từ Aston Martin, bao gồm cả bảng mẫu sơn gốc và mẫu da thật, để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối”, Sandy Copeman - nhà sáng lập Amalgam - giải thích.

Mỗi chiếc xe đều đi kèm một bản chứng nhận từ chính Aston Martin. Điều này giúp thu hút nhiều người mua hơn, đặc biệt là những người đã chi gần 30.000 USD cho một chiếc mô hình.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!