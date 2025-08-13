Hai thập kỷ trước, Bugatti Veyron đã “viết lại” luật chơi của thế giới siêu xe, xuất hiện trên thị trường với sức mạnh 1.000 mã lực. Trước đó, đây gần như là điều không tưởng với một chiếc xe sản xuất hàng loạt.

Chiếc Bugatti Veyron mạnh 1.000 mã lực, giá 50 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

20 năm sau, sức mạnh của xe điện liên tục tạo ra những kỷ lục mới trong giới siêu xe. Hiện nay, mẫu Rimac Nevera R đứng đầu với công suất 2.107 mã lực và Lotus Evija là 1.972 mã lực. Tuy nhiên, BYD cho rằng con số 2.000 mã lực vẫn chưa đủ. Họ đang chuẩn bị tung ra một mẫu megacar mới với tổng công suất 2.976 mã lực.

Mẫu xe mới mang tên YangWang U9 Track Edition vừa lộ diện qua hình ảnh từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), với nhiều thông tin mang tính “thách thức” mọi mẫu EV hiệu suất cao đến từ châu Âu.

Chiếc YangWang U9 Track Edition (bên trái) và McLaren Elva của Minh "Nhựa" (bên phải).

U9 Track Edition sẽ được trang bị 4 mô-tơ điện, mỗi mô-tơ cho công suất 744 mã lực (555 kW). Tổng công suất đạt mức 2.976 mã lực (2.200 kW) - một con số “điên rồ” cho một chiếc xe có thể chạy hợp pháp trên đường phố. Thông số trên mạnh gấp gần 3 lần chiếc Bugatti Veyron (1.000 mã lực) và hơn 3,7 lần chiếc McLaren Elva trị giá 143 tỷ đồng của Minh "Nhựa" (804 mã lực).

Hiện BYD chưa xác nhận liệu cả 4 mô-tơ sẽ luôn hoạt động hết công suất hay sức mạnh được giới hạn để giúp xe dễ điều khiển hơn.

Ngoại hình chiếc YangWang U9 Track Edition gần như giữ nguyên so với bản thường, nhưng có một số nâng cấp nhỏ. Phần đầu xe, các nhà thiết kế của YangWang đã tạo ra cánh chia gió mới, giúp tăng lực ép xuống trục bánh trước.

Xe được trang bị mui bằng sợi carbon siêu nhẹ và bộ mâm 20 inch mới đi kèm lốp kích thước 325 mm ở cả trước và sau. Phần đuôi gần như tương tự bản tiêu chuẩn, với cánh gió sau dạng “cổ thiên nga” và bộ khuếch tán gió cỡ lớn.

Theo tài liệu từ MIIT, tốc độ tối đa của U9 Track Edition giới hạn ở mức 350 km/h, nhưng con số thực tế có thể cao hơn. Phiên bản tiêu chuẩn từng được thử nghiệm đạt tốc độ tối đa 391,91 km/h dù chỉ mạnh 1.287 mã lực. Đơn cử như Bugatti Veyron mạnh 1.000 mã lực vốn đã có tốc độ tối đa 407 km/h.

