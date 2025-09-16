Những vụ va chạm giao thông của siêu xe, xe sang luôn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Mỗi cú va chạm không chỉ gây thiệt hại rất nhiều tiền mà còn tạo nên sự tiếc nuối cho giới yêu xe. Bên cạnh đó, không ít người tò mò về giá trị còn lại của chiếc xe và danh tính chủ nhân của nó.

Ảnh: Lâm Khôi

Chiếc Ferrari 488 đen đủi này là một minh chứng. Cụ thể, cách đây vài ngày, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh chiếc siêu xe va chạm với chiếc xe đầu kéo tại TP.HCM. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc Ferrari vừa đi tham dự buổi lễ khai trương của một đại gia chơi xe có tiếng và đang trở về nhà.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc tình huống này chiếc xe nào đi sai. Đến nay chưa có bất kỳ một video từ camera hành trình trong vụ va chạm này được tiết lộ, do đó không thể khẳng định lỗi thuộc về chiếc siêu xe hay xe đầu kéo. Được biết, phần sườn chiếc Ferrari 488 đã bị xước sơn và gãy tay nắm cửa.

Đây là một trong số ít chiếc Ferrari 488 GTB còn khá mới ở thời điểm hiện tại. Xe thuộc đời 2015, có ngoại thất sơn màu trắng và nội thất màu đỏ. Bảng đồng hồ công-tơ-mét cho thấy xe đã lăn bánh 13.000 km. Cách đây 2 tháng, xe được rao bán trên thị trường xe cũ với giá chỉ khoảng 9 tỷ đồng.

Mức giá này đang rẻ hơn rất nhiều so với một số chiếc 488 khác trên thị trường. Đơn cử như một chiếc 488 màu đỏ đời 2016 ở Đà Nẵng, “ODO” 8.000 km được bán với giá 16,5 tỷ đồng hay chiếc 488 màu đỏ đời 2015 cũng có giá lên tới 13 tỷ đồng. Như vậy, chiếc siêu xe bị va chạm trong bài đang bán giá rẻ hơn từ 4-7 tỷ đồng.

Để có mức giá rẻ như vậy, chiếc xe đã mang biển số công vụ. Đây là loại biển số cấp cho xe của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán tại Việt Nam, được hưởng chính sách ưu đãi về thuế. Trong khi đó, những chiếc Ferrari 488 có giá cao hơn do mang biển số dân sự thông thường và phải đóng đầy đủ các loại thuế.

Chủ nhân cũ của xe là hoa hậu Nguyễn Cao Kim Anh, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019. Sau khi mua lại chiếc siêu xe vào năm 2021, nữ đại gia đã chi khoảng 1 tỷ đồng để nâng cấp gói độ Novitec cho xe với nhiều chi tiết bằng sợi carbon, đi kèm bộ mâm HRE và hệ thống xả FI Exhaust.

Ferrari 488 GTB được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp Getrag. Nhờ đó, “siêu ngựa Ý” có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn vỏn vẹn 3 giây. Vận tốc tối đa của xe đạt mức 330 km/h.

Ra mắt thị trường toàn cầu từ năm 2015 và nhanh chóng có mặt tại Việt Nam từ đầu năm 2016, Ferrari 488 đã tạo nên “cơn sốt” trong giới chơi siêu xe nước ta thời điểm đó dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của những quy định mới về thuế với xe nhập khẩu. Mẫu xe này từng được mệnh danh là “siêu xe quốc dân” khi có khoảng 20 chiếc ở nước ta.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!