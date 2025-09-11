Là một trong những người chơi siêu xe hàng đầu Việt Nam, đại gia Hoàng Kim Khánh hiện đang sở hữu dàn xe có giá trị lên tới 500 tỷ đồng, trong đó gồm 2 xe rất hiếm trên thế giới là McLaren Senna, Koenigsegg Regera. Đáng chú ý, dàn xe của đại gia này có tới 2 chiếc Ferrari trị giá khoảng 90 tỷ là SF90 Stradale và 488 Pista Spider.

Dù đã sở hữu 2 siêu xe hàng hiếm của thương hiệu ngựa chồm Italy, vị đại gia ngành thẩm mỹ này mới đây đã tiếp tục hé lộ thông tin đặt mua chiếc siêu xe mới ra mắt của Ferrari: mẫu 849 Testarossa.

Theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet, ngay sau khi ra mắt, Ferrari 849 Testarossa đã được các đại gia trong nước đặt mua hết suất phân bổ cho thị trường Việt Nam, số lượng không được tiết lộ nhưng thường chỉ có 2-4 chiếc cho một đợt đăng ký. Như vậy, một trong những khách hàng đó là đại gia Hoàng Kim Khánh.

Giá bán chưa được công bố, song đây là mẫu xe thay thế cho “đàn anh” Ferrari SF90, do đó mức giá có thể sẽ tăng nhẹ. Năm 2023, đại gia này đã bỏ ra hơn 40 tỷ để sở hữu chiếc SF90 Stradale nhập khẩu chính hãng. Do đó, số tiền để sở hữu chiếc siêu xe mới ra mắt sẽ ở mức trên 40 tỷ đồng.

Về thiết kế, 849 Testarossa mang dáng berlinetta, động cơ đặt giữa phía sau, lấy cảm hứng từ các dòng Sports Prototype thập niên 1970. Ngôn ngữ tạo hình sắc sảo, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ chất điêu khắc đặc trưng của Ferrari. Khí động học được tối ưu để tạo lực ép xuống 415 kg tại 250 km/h, tăng 25 kg so với SF90, đồng thời cải thiện hiệu quả làm mát thêm 15%.

Khoang nội thất được tái thiết kế với cụm điều khiển trung tâm dạng “cánh buồm”, vô-lăng mới tích hợp các nút cơ học và giao diện HMI trực quan hơn, đem lại trải nghiệm lái vừa hiện đại vừa quen thuộc.

Ferrari 849 Testarossa sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp giữa động cơ V8 tăng áp kép 3.9L cùng ba mô-tơ điện, sản sinh công suất lên tới 1.035 mã lực – mạnh hơn 50 mã lực so với SF90 Stradale (985 mã lực). Cỗ máy này kết hợp cùng hệ dẫn động bốn bánh, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 2,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa trên 330 km/h. Xe còn có thể chạy được phạm vi 25 km hoàn toàn bằng điện.

Đây sẽ là siêu xe thứ 2 có sức mạnh trên 1.000 mã lực nằm trong bộ sưu tập xe 500 tỷ của đại gia ngành thẩm mỹ. Chiếc xe còn lại là mẫu megacar Koenigsegg Regera trị giá 180 tỷ, có tổng công suất lên tới hơn 1.500 mã lực.

