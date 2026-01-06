Xem video:

Số lượng xe thể thao và siêu xe tại Ấn Độ đã gia tăng đáng kể trong vài thập kỷ gần đây, đặc biệt tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, dù có không ít người sẵn sàng chi hàng triệu USD để sở hữu những mẫu xe đắt đỏ, hạ tầng giao thông tại quốc gia này vẫn chưa thực sự thân thiện với siêu xe. Một đoạn video mới đây ghi lại cảnh Lamborghini Aventador gặp khó khăn khi vượt qua gờ giảm tốc đã cho thấy rõ thực tế đó.

Đoạn video được chia sẻ trên kênh YouTube CS12, ghi lại khoảnh khắc một chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ di chuyển trên đường phố Mumbai. Khi tiếp cận gờ giảm tốc, người lái buộc phải dừng xe hoàn toàn rồi từ từ cho xe leo qua theo đường chéo nhằm tránh phần mũi xe cạ xuống mặt đường.

Chiếc Aventador trong video mang biển số bang Tamil Nadu và thuộc sở hữu của Fahim Sultan, doanh nhân nổi tiếng, chủ thương hiệu thức ăn cho thú cưng Drools.

Trước đó, cũng tại Mumbai, mẫu siêu xe này từng xuất hiện trong một đoạn video khác với tình huống tương tự, thậm chí có lúc một em nhỏ đi xe đạp còn vượt qua gờ giảm tốc nhanh và dễ dàng hơn chiếc siêu xe trị giá hàng triệu USD.

Mặc dù nhiều siêu xe được trang bị hệ thống nâng gầm trước (nose lift), tính năng này vẫn không đủ để đối phó với các gờ giảm tốc cao, dốc và thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật tại Ấn Độ. Khoảng sáng gầm cực thấp khiến những mẫu xe như Aventador rất dễ bị cạ gầm hoặc mắc kẹt.

Chiếc Lamborghini trong video là Aventador S, trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, sản sinh công suất 700 PS và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Mẫu xe này hiện đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng Lamborghini Revuelto. Khi còn mở bán, Aventador S có giá khoảng 5 crore Rupee (tương đương gần 15 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế và chi phí lăn bánh).

Theo Cartoq

