Theo đó, mẫu thuyền mang thiết kế mô phỏng Lamborghini Aventador SVJ này thực chất không sở hữu động cơ V12 trứ danh. Thay vào đó, nó sử dụng động cơ 4 xi-lanh do Yamaha sản xuất.

Tại bang Florida (Mỹ), nhiều công ty đã khai thác dịch vụ cho thuê các mẫu thuyền lấy cảm hứng từ siêu xe. Chiếc vừa được giao dịch là sản phẩm của Watersports Car (Miami), với thiết kế khiến người nhìn từ xa dễ nhầm lẫn với một chiếc Lamborghini thực thụ.

Dù vậy, khi quan sát kỹ, tỷ lệ thân xe có phần “lệch chuẩn”. Bù lại, lớp sơn phối màu hồng - trắng - xanh ngọc nổi bật giúp mẫu thuyền này thu hút hơn hẳn so với các dòng thuyền thông thường.

Ngoại hình của phương tiện tái hiện khá chi tiết các đường nét đặc trưng của Aventador SVJ như đầu xe góc cạnh, cụm đèn sắc sảo, bộ mâm giả sợi carbon. Phía sau được bổ sung cánh gió lớn, bộ khuếch tán và đèn hậu lấy cảm hứng từ siêu xe Ý. Tuy nhiên, không gian cabin vẫn để lộ bản chất “thuyền” dù đã được ốp da và vật liệu giống sợi carbon.

Về vận hành, mẫu thuyền được trang bị động cơ 1.8L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 250 mã lực. Theo thông tin từ người bán, động cơ mới chỉ hoạt động khoảng 6 giờ dưới thời chủ hiện tại. Sản phẩm cũng đi kèm rơ-moóc một trục để thuận tiện di chuyển.

Kết thúc phiên đấu giá trên Bring a Trailer, chiếc thuyền được bán với giá 50.500 USD (khoảng 1,28 tỷ đồng) thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết ban đầu 84.700 USD (khoảng 2,14 tỷ đồng).

Chủ nhân mới có thể sử dụng phương tiện này cho mục đích cá nhân hoặc khai thác dịch vụ cho thuê theo giờ, trước khi sức hút “lạ mắt” của nó dần giảm nhiệt.

Theo Carscoops

