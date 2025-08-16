Một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ 08 phút chiều ngày 13/8/2025, trên xa lộ US-101 (bang California, Hoa Kỳ) đang khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Cụ thể, video được ghi lại cho thấy chiếc Ford Mustang Mach-E chạy điện lao nhanh trên đường cao tốc, cọ sát vào dải phân cách cứng bằng bê tông.

Xe bật đèn cảnh báo nhấp nháy, tài xế dường như còn tỉnh táo nhưng buông cả hai tay khỏi vô-lăng trong trạng thái hoảng loạn hoặc đang cầu nguyện.

Tình huống nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi chiếc xe đến đoạn đường nhập làn. Không có hộ lan chắn, chiếc Mach-E đã lao sang phải, đâm vào một chiếc Mitsubishi Mirage màu đỏ đang nhập làn. Cú va chạm khiến chiếc xe nhỏ hơn bị văng ra xa. Theo nhân chứng quay video, cả hai tài xế may mắn thoát nạn mà không bị thương nghiêm trọng.

Đoạn clip gây sốc này đã thu hút gần nửa triệu lượt xem trên TikTok chỉ trong vài giờ. Người xem tỏ ra khó hiểu vì sao tài xế không thể giành lại quyền kiểm soát chiếc xe điện bằng vô-lăng, phanh hoặc hệ thống phanh khẩn cấp. Từ đoạn video, khó có thể xác định liệu chiếc xe bị trục trặc hay tài xế không thể kiểm soát vì một lý do khác như gặp vấn đề về sức khỏe hoặc đơn giản là hoảng loạn.

Trong trường hợp hệ thống hỗ trợ lái BlueCruise gặp lỗi nghiêm trọng, đơn cử như vô-lăng bị kẹt, bàn đạp ga và phanh vẫn phải có phản hồi. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu khi hệ thống phanh khẩn cấp tự động không kích hoạt khi xe va chạm vào dải phân cách lần đầu hoặc ngay trước cú đâm cuối cùng.

Trong những tình huống khẩn cấp như vậy, tài xế có thể cố gắng dừng xe khẩn cấp bằng cách nhấn liên tục nút phanh tay điện tử, mặc dù không rõ điều đó có xảy ra hay không. Nhân chứng cũng cho biết, trước đó chiếc Mach-E đã cọ vào dải phân cách giữa cho thấy tài xế có thể đã cố tình dùng cách này để làm chậm xe.

Ngay sau vụ tai nạn, Văn phòng Tuần tra xa lộ California (CHP) khu vực Redwood City đã bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Các điều tra viên xác định chiếc xe điện không hoạt động ở chế độ tự lái và cảnh sát đã bắt giữ tài xế vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu, gây thương tích cho người khác.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!