Một chiếc siêu xe Ferrari Purosangue đời 2024 vừa xuất hiện trên Copart – một nền tảng đấu giá xe trực tuyến lớn, chuyên bán xe đã qua sử dụng và xe hỏng (salvage) nổi tiếng tại Mỹ, sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng.

Chiếc Ferrari sở hữu ngoại thất màu bạc cùng nội thất da màu nâu “saddle”. Tuy nhiên, qua loạt ảnh đăng tải, có thể thấy xe gần như bị phá hủy hoàn toàn: phần đầu trước, ca-pô, đèn pha, cản va đều biến dạng; khung gầm nghiêng lệch; cửa hậu và kính sau vỡ nát. Nội thất cũng không còn nguyên vẹn, nhiều chi tiết cháy xém, túi khí bung, song một phần khoang cabin vẫn giữ được hình dạng ban đầu.

Xe được đăng ký tại bang Montana và mang giấy chứng nhận “salvage title” – đồng nghĩa hư hỏng nặng, buộc phải sửa chữa lớn mới có thể lăn bánh trở lại.

Dù vậy, chiếc Purosangue này chưa bị đánh giá “mất trắng” hoàn toàn. Nghĩa là, với những người đam mê sưu tầm hoặc phục chế, nó vẫn còn cơ hội hồi sinh, dù việc tìm phụ tùng thay thế cho một mẫu SUV V12 hàng hiếm của Ferrari chắc chắn không hề dễ dàng.

Ferrari Purosangue là mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu “ngựa chồm”, ra mắt năm 2022. Xe sử dụng động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, công suất 715 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 3,3 giây và tốc độ tối đa hơn 300 km/h.

Sự xuất hiện của chiếc Purosangue hỏng nặng trên sàn đấu giá đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng chơi xe, bởi đây là một trong những siêu SUV hiếm hoi, vốn đang “cháy hàng” trên toàn cầu.

Giá bán của một chiếc Ferrari Purosangue tại Mỹ dao động từ khoảng 400-500 nghìn USD (tương đương khoảng 10,5-13,2 tỷ đồng) chưa kể các bản độ.

Trong khi đó, phía Copart định giá lăn bánh khi mới của chiếc Purosangue bị tai nạn này là 620.771 USD (xấp xỉ 16,4 tỷ đồng). Dù vậy, với tình trạng hiện tại, chiếc Purosangue được cho là sẽ chỉ được mua lại với giá khoảng 1/10 mức xe mới mà thôi.

Một số hình ảnh của chiếc xe bị tai nạn:

(Theo Carscoops)