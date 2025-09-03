Trong hàng chục lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm các ngày đại lễ của đất nước trước đây, xe tiêu binh, xe chỉ huy dẫn đầu các khối đều là xe thương hiệu nước ngoài như UAZ-469 cải tiến, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz G-Class... Thế nhưng gần đây, sự xuất hiện và đóng góp của VinFast trong các nghi lễ quốc gia và sự kiện đối ngoại quốc tế đã trở thành một biểu tượng đáng tự hào về sự phát triển vược bậc của công nghiệp ô tô Việt Nam.

Chào mừng Đại lễ 80 năm Quốc khánh (2/9), nhà sản xuất ô tô Việt Nam gây bất ngờ khi công bố mẫu xe Lạc Hồng 900 LX – một nhãn hiệu hoàn toàn mới định vị ở phân khúc sang trọng và đẳng cấp nhất bên cạnh nhãn hiệu phổ thông VinFast. Đây là dòng xe giới hạn, có 2 phiên bản Tiêu chuẩn và Chống đạn với thiết kế nội ngoại thất mang đậm bản sản dân tộc.

Lô xuất xưởng đầu tiên được bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe Chống đạn và 10 xe Tiêu chuẩn với nhiệm vụ phục vụ đưa đón các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện A80.

Một chiếc Lạc Hồng 900 LX được sử dụng đưa đón Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: VinFast

Đây là mẫu xe "không có giá bán". Các chi tiết ngoại thất được thiết kế ấn tượng nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống Việt Nam như logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Phiên bản chống đạn Lạc Hồng 900 LX đang được trưng bày ở Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước tại Trung tâm triển lãm quốc gia- Đông Anh. Sự kiện khai mạc ngày 28/8 và vừa được Thủ tướng quyết định kéo dài đến ngày 15/9.

Với phiên bản Chống đạn, mẫu xe được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau. Xe được thử nghiệm 440 phát đạn bắn và 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe, có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51. Ảnh: VinFast

Điểm nhấn tiếp theo là hàng chục xe điện VinFast V9 được huy động để phục vụ Đại lễ. Trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh ngày 2/9, mẫu xe cao cấp này được tinh chỉnh, nâng cấp làm nhiệm vụ xe tiêu binh cho khối Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân.

Mẫu VinFast VF 9 đã được tinh chỉnh, nâng cấp, từ xe SUV thương mại 7 chỗ thành xe mui trần bản đặc biệt phục vụ làm xe dẫn đoàn của khối Quân đội nhân dân. Ảnh: VinFast

VinFast cho biết, một đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao đã được huy động gấp rút để hoàn thiện bổ sung 4 chiếc VF 9 mui trần theo yêu cầu của Bộ Công an.

Từ nguyên mẫu bản thương mại, VF 9 đã được cắt bỏ toàn bộ trụ B, C, D và cắt rời phần liên kết giữa mui xe với trụ A để tạo ra bản mui trần đặc biệt, sơn màu xanh quân đội. Nội thất bổ sung bục đứng phục vụ cho sĩ quan chỉ huy làm nghi lễ chào duyệt binh.

Tổng thời gian thực hiện 4 chiếc xe là gần 2.400 giờ làm việc. Trong suốt quá trình chế tạo những chiếc VF 9 mui trần đặc biệt, các chi tiết thực hiện đều được VinFast trao đổi kỹ và thống nhất với các cơ quan liên quan, đồng thời được giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh, an toàn tối đa.

Xuất phát là mẫu xe thương mại cao cấp nhất– mẫu SUV bản full size 7 chỗ, VF 9 đã được cắt bỏ toàn bộ trụ B, C, D và cắt rời phần liên kết giữa mui xe với trụ A để tạo ra bản mui trần đặc biệt. Các chi tiết sau đó được hoàn thiện bề mặt, đảm bảo ráp nối chính xác và tăng tính thẩm mỹ.

Mui xe được gắn quân hiệu và cờ, thể hiện sự uy nghiêm, trang trọng. Ảnh chụp tại buổi tổng duyệt. Ảnh: VinFast

Về ngoại thất, VF 9 được sơn màu xanh quân đội. Thân xe có dải viền trắng chạy dọc. Thiết kế mặt ca-lăng trước được thay bằng vật liệu chrome đặc biệt. Đặc biệt, mui xe được gắn quốc huy, quân hiệu, đóng vai trò là xe chỉ huy dẫn đầu đoàn các khối duyệt binh của Quân đội và lực lượng dân quân, thể hiện sự uy nghiêm và trang trọng.

Tổng thời gian thực hiện nâng cấp gấp 4 chiếc xe VF 9 mui trần phục vụ Đại lễ là gần 2.400 giờ làm việc.

Toàn bộ nội thất đã được tháo rời để bọc da mới. Các kỹ sư lắp thêm tay vịn và bục đứng để phục vụ cho sĩ quan chỉ huy thực hiện lễ nghi đứng chào duyệt binh.

Sau khi hoàn thiện, VinFast VF 9 mui trần có khoảng sáng gầm xe được nâng cao hơn 20mm để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Hệ thống điện trên xe được xử lý lại so với xe tiêu chuẩn. Do phần mui đã cắt bỏ, toàn bộ hệ thống điện được gia cường khả năng chống nước. Mẫu xe giữ nguyên màn hình trung tâm 15,6 inch và hệ thống điều khiển cơ bản, các tính năng không cần thiết được loại bỏ phù hợp mục đích sử dụng xe.

Xe được lắp hệ thống loa, micro cho chỉ huy phát lệnh. Đèn, còi và các chi tiết khác được tinh chỉnh, bổ sung để phù hợp tiêu chuẩn quân đội.

Ngoài 4 chiếc được thực hiện gấp rút về sau, VinFast VF 9 bản mui trần đã được bàn giao cho Bộ Quốc phòng 6 chiếc trước đó. Ảnh: VinFast

Về động cơ, xe vẫn giữ nguyên hệ truyền động điện AWD, công suất 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm, tầm hoạt động khoảng 600 km/sạc, đảm bảo di chuyển đường dài và nghi lễ nhiều giờ.

Phần mềm cũng được thiết kế riêng và thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo tương thích với xe. Trước đó, VinFast đã bàn giao 6 chiếc xe VF 9 mui trần cho Bộ Quốc phòng để phục vụ Đại lễ.

Chiếc VinFast VF 9 bản mui trần trong buổi tổng duyệt đã thu hút đông đảo người dân quay, chụp lưu niệm. Ảnh: VinFast.

Tại sự kiện A80, 12 chiếc VinFast VF 9 màu trắng được bàn giao cho Bộ Công an, sử dụng trong đội hình của lực lượng Cảnh sát giao thông. Mẫu xe đóng vai trò xe tiêu binh, dẫn đầu khối.

Có 12 chiếc VF 9 được huy động để làm xe tiêu binh, diễu hành của lực lượng Cảnh sát giao thông. Ảnh: VinFast

Những chiếc xe VF 9 đặc biệt này sử dụng nắp capô đã được tinh chỉnh, bỏ các lỗ hút gió, thêm mặt lưới tản nhiệt dạng thanh nan và bổ sung các trang bị theo quy chuẩn của Bộ Công an như huy hiệu, cột cờ, đèn, còi… Những chiếc VF 9 này đảm nhận nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế tại sự kiện trọng đại.

Về ngoại thất, VF 9 phục vụ cho khối Cảnh sát giao thông vẫn giữ nguyên vóc dáng SUV 7 chỗ, nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết theo yêu cầu. Ảnh: VinFast

Dàn xe VF 9 trở thành một biểu tượng cho hình ảnh công nghiệp ô tô Việt Nam tại sự kiện 80 năm Quốc khánh. Ảnh: VinFast

Mất khoảng 60-80 giờ để các kỹ sư tinh chỉnh theo yêu cầu của Bộ Công an. Ảnh: VinFast

Các kỹ sư VinFast cần khoảng 60 đến 80 giờ để hoàn thiện các hạng mục này trên mỗi chiếc xe.

Trước đó, xe điện VinFast từng được huy động phục vụ các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Trong Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/2025), VF 9 lần đầu tiên được huy động làm xe tiêu binh dẫn đoàn cho khối Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và lực lượng Công an nhân dân.

Trước nữa, mẫu VF 8 được huy động làm xe tiêu binh trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024). Đây cũng là lần đầu tiên xe VinFast tham gia phục vụ sự kiện trọng đại quốc gia.

Trong gần 30 năm qua kể từ khi các hãng xe toàn cầu đến đầu tư tại Việt Nam, VinFast trở thành thương hiệu ô tô Việt đầu tiên có xe phục vụ chính thức trong các lễ diễu binh trọng đại của đất nước.

Sự hiện diện này mang tính biểu tượng, khẳng định năng lực công nghiệp quốc gia, đồng thời gửi thông điệp về định hướng giao thông xanh, hiện đại của Việt Nam.

