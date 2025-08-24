Xe tăng chủ lực Altay (Main Battle Tank - MBT) là một trong những dự án quốc phòng tham vọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đạt được sự tự chủ về công nghệ quân sự.

Được phát triển bởi công ty Otokar với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ Hyundai Rotem (Hàn Quốc), Altay là sản phẩm của Dự án sản xuất xe tăng Quốc gia (MİTÜP), khởi động từ giữa thập niên 1990 nhằm hiện đại hóa lực lượng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ.

Dựa trên các nguồn thông tin BulgarianMilitary, MK-Turkey, Vestikavkaza, Armiya.az, Hurriyet Daily News, Janes, và Hispanatolia, bài phân tích sẽ đánh giá các khía cạnh công nghệ chính của xe tăng Altay, bao gồm thiết kế, hỏa lực, động cơ, giáp bảo vệ, và các hệ thống điện tử, đồng thời xem xét ý nghĩa chiến lược của nó đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Altay do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất sẽ được đưa vào biên chế của quân đội nước này vào năm 2025. Ảnh: Hurriyetdailynews

Thiết kế và nền tảng công nghệ

Altay được thiết kế dựa trên xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc, với sự điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu tác chiến và điều kiện địa hình của Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe có thiết kế hiện đại với trọng lượng khoảng 65 tấn, tốc độ tối đa 65 km/h trên đường bằng, và khả năng hoạt động dưới nước ở độ sâu lên đến 4m.

Altay được phát triển qua hai giai đoạn chính: T1 (250 chiếc đầu tiên) và T2 (phiên bản nâng cấp với các cải tiến về giáp, hệ thống điều khiển hỏa lực, và động cơ nội địa).

Quá trình phát triển Altay gặp nhiều thách thức, đặc biệt là do các lệnh cấm vận vũ khí từ một số đối tác phương Tây, buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải thay thế các bộ phận nhập khẩu bằng các linh kiện nội địa hoặc từ các nguồn không bị hạn chế.

Điều này dẫn đến việc ra mắt phiên bản “Yeni Altay” (Altay mới), với nhiều cải tiến so với thiết kế ban đầu từ những năm 2000.

Altay được trang bị pháo nòng trơn 120mm cỡ nòng 55, do MKE (Thổ Nhĩ Kỳ) sản xuất theo giấy phép dựa trên pháo CN08 của K2 Black Panther.

Pháo được tích hợp hệ thống ổn định nòng với cảm biến tham chiếu nòng tĩnh (SMRS), đảm bảo độ chính xác khi bắn trong điều kiện di chuyển.

Ngoài ra, xe được trang bị tháp súng điều khiển từ xa với súng máy 12,7mm hoặc 7,62mm, tăng cường khả năng tác chiến đa năng trong các kịch bản chiến đấu đô thị hoặc phòng thủ.

Hệ thống điều khiển hỏa lực (FCS) do Aselsan phát triển, tích hợp các cảm biến tiên tiến và công nghệ điện tử, cho phép Altay phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc ban đêm.

Những cải tiến này giúp Altay ngang tầm với các xe tăng hiện đại hàng đầu thế giới như M1 Abrams (Mỹ) hay Leopard 2 (Đức).

Ảnh: Mk-turkey

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án Altay là động cơ. Giai đoạn đầu (T1) sử dụng động cơ diesel DV27K 4 thì, 12 xi-lanh, làm mát bằng nước của Hàn Quốc, công suất 1.500 mã lực, kết hợp với hộp số EST15K từ SNT Dynamics.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển động cơ nội địa BATU V12 (cũng 1.500 mã lực) để thay thế động cơ Hàn Quốc từ năm 2026, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Động cơ BATU, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối, không chỉ được sử dụng cho Altay mà còn cho các phương tiện thiết giáp khác, thể hiện tham vọng tự chủ chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống truyền động và treo của Altay được tối ưu hóa để đảm bảo khả năng cơ động trên các địa hình phức tạp, từ sa mạc đến đồi núi, phù hợp với các khu vực tác chiến tiềm năng như biên giới Syria hoặc vùng Caucasus.

Altay được trang bị gói giáp composite tiên tiến và giáp phản ứng nổ (ERA) do Roketsan phát triển, dựa trên công nghệ giáp đặc biệt Hàn Quốc (KSAP) của K2 nhưng được cải tiến để tăng cường khả năng chống chịu trước các loại vũ khí chống tăng.

Xe cũng tích hợp hệ thống bảo vệ CBRN (hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân), đảm bảo khả năng tác chiến trong môi trường bị ô nhiễm.

Hệ thống bảo vệ chủ động (APS) của Aselsan là một điểm nhấn công nghệ, cho phép Altay phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa như tên lửa chống tăng hoặc đạn xuyên giáp trước khi chúng chạm vào xe.

Các thử nghiệm thực tế đã chứng minh hiệu quả của hệ thống này, giúp Altay trở thành một trong những xe tăng được bảo vệ tốt nhất trong khu vực.

Xe tăng Altay của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Armyrecognition

Kế hoạch sản xuất và triển khai

Theo các nguồn tin, sản xuất hàng loạt Altay chính thức bắt đầu vào tháng 5/2024, với các đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào tháng 8/2025.

Giai đoạn đầu (2025-2028) sẽ cung cấp 85 xe tăng T1 theo lịch trình: 3 chiếc năm 2025, 11 chiếc năm 2026, 41 chiếc năm 2027, và 30 chiếc năm 2028.

Phiên bản T2, với động cơ BATU và các cải tiến công nghệ, sẽ được sản xuất từ năm 2028 với số lượng 165 chiếc.

Nhà máy sản xuất của BMC tại Ankara, với diện tích 840.000 m², được thiết kế hiện đại với dây chuyền lắp ráp, khu vực thử nghiệm, và các công đoạn hoàn thiện như hàn, sơn, và phun cát.

Nhà máy này không chỉ sản xuất Altay mà còn hỗ trợ các loại phương tiện thiết giáp khác, củng cố vị thế của BMC trong ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Ý nghĩa chiến lược, thách thức và triển vọng

Altay không chỉ là phương tiện chiến đấu mà còn là biểu tượng của sự tự chủ công nghệ quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Với tổng chi phí khoảng 13,75 triệu USD, Altay cạnh tranh về giá so với các dự án xe tăng tương tự trên thế giới.

Dự án này giúp Thổ Nhĩ Kỳ giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh cấm vận từ phương Tây.

Ngoài việc phục vụ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ (dự kiến mua 1.000 chiếc), Altay còn hướng đến thị trường xuất khẩu, với Qatar là khách hàng tiềm năng đầu tiên (đặt hàng hơn 100 chiếc).

Sự hiện diện của Altay trong các cuộc tập trận NATO hoặc các khu vực xung đột như biên giới Syria sẽ củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ như một cường quốc quân sự khu vực.

Mặc dù Altay là bước tiến lớn, dự án đã đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự chậm trễ do cấm vận, khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ động cơ và truyền động, và các vấn đề kỹ thuật trong giai đoạn thử nghiệm.

Tuy nhiên, với việc hoàn thành nhà máy sản xuất tại Ankara và sự phát triển thành công của động cơ BATU, Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước khắc phục những hạn chế này.

Trong tương lai, phiên bản T2 và các biến thể không người lái tiềm năng của Altay có thể nâng cao hơn nữa khả năng tác chiến, đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào nhóm các quốc gia dẫn đầu về công nghệ xe tăng.

Việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống điều khiển từ xa cũng sẽ mở ra những cơ hội mới cho Altay trên chiến trường hiện đại.