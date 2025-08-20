ALKA-KAPLAN, sản phẩm công nghệ quân sự tiên tiến của Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố là chiếc xe tăng đầu tiên trên thế giới trang bị vũ khí năng lượng định hướng (Directed Energy Weapon - DEW) với khả năng triệt hạ các phương tiện bay không người lái (UAV/Drone) và các mối đe dọa trên không.

Video: interestingengineering.com/FNSS

Được phát triển thông qua sự hợp tác giữa hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ là FNSS và ROKETSAN, ALKA-KAPLAN đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các phương tiện bọc thép, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ drone trong tác chiến hiện đại.

Xe tăng laser ALKA-KAPLAN đang được Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu trong nỗ lực đưa công nghệ tối tân sẵn sàng triển khai trên chiến trường. Ảnh: Thesun

Công nghệ tiên tiến của ALKA-KAPLAN

ALKA-KAPLAN là sự kết hợp giữa nền tảng xe bọc thép lai (KAPLAN HYBRID) và hệ thống vũ khí năng lượng định hướng ALKA (ALKA Directed Energy Weapon System - DEWS).

Công nghệ này được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa trên không, đặc biệt là các loại drone mini/micro, đạn lượn (loitering munitions), và thậm chí cả trực thăng.

Hệ thống sử dụng hai phương pháp chính để vô hiệu hóa mục tiêu:

Tác chiến điện tử (Electromagnetic Jamming): ALKA-KAPLAN có khả năng gây nhiễu điện tử, làm gián đoạn hệ thống điều khiển và định vị của drone, bao gồm cả các loại sử dụng công nghệ dẫn đường tiên tiến như GPS-denied navigation hoặc nhắm mục tiêu bằng hình ảnh. Điều này khiến drone mất khả năng hoạt động hoặc định hướng chính xác.

Vũ khí laser năng lượng cao: Hệ thống laser của ALKA-KAPLAN có thể phá hủy các mục tiêu bằng cách tập trung năng lượng nhiệt vào một điểm, gây cháy nổ hoặc làm hỏng cấu trúc của drone.

Công nghệ này không chỉ hiệu quả mà còn tiết kiệm chi phí so với các hệ thống phòng không truyền thống sử dụng đạn dược vật lý, vốn dễ cạn kiệt và tốn kém hơn.

Hệ thống ALKA DEWS được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ theo dõi và nhận diện mối đe dọa. Nhờ đó, nó có thể nhanh chóng phát hiện, xác định và tiêu diệt các mục tiêu với độ chính xác cao.

Các thuật toán theo dõi dựa trên AI giúp ALKA-KAPLAN hoạt động hiệu quả ngay cả trong các môi trường chiến đấu phức tạp, từ đô thị đến vùng đất trống hoặc các đoàn xe di chuyển.

Xe tăng laser ALKA-KAPLAN Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: defenceagenda.com

Tính linh hoạt và khả năng triển khai

Một trong những điểm nổi bật của ALKA-KAPLAN là tính linh hoạt trong triển khai.

Hệ thống có thể được cấu hình theo ba dạng: cố định, di động hoặc di động cầm tay, cho phép nó bảo vệ nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm khu vực đô thị, vùng đất trống và các đoàn xe quân sự.

Nền tảng KAPLAN HYBRID được trang bị bộ truyền động lai, kết hợp với máy phát điện công suất cao, cung cấp năng lượng đủ để vận hành các hệ thống tiêu thụ năng lượng lớn như ALKA DEWS.

ALKA-KAPLAN được thiết kế cho các nền tảng có trọng lượng lên đến 20 tấn và có thể được tích hợp vào các chương trình xe bọc thép trong tương lai hoặc các dự án hiện đại hóa.

Hệ thống này cũng phản ánh chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giảm sự phụ thuộc vào công nghệ quốc phòng nước ngoài, đặc biệt là các hệ thống vũ khí năng lượng cao và bộ truyền động xe.

Ứng dụng thực tiễn và ý nghĩa chiến lược

Sự ra đời của ALKA-KAPLAN đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp chống drone hiệu quả, trong bối cảnh drone đang trở thành một phần không thể thiếu trong tác chiến hiện đại.

Các cuộc xung đột gần đây, như cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã chứng minh vai trò quan trọng của drone trong các cuộc tấn công và do thám, đồng thời làm nổi bật sự cần thiết của các hệ thống phòng thủ tiên tiến.

Ngoài khả năng chống drone, ALKA-KAPLAN còn có thể vô hiệu hóa các thiết bị nổ tự chế (IED) và bom ven đường, mang lại sự bảo vệ toàn diện cho lực lượng mặt đất.

Hệ thống này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các xe tăng và bộ binh khác trong các môi trường chiến đấu khắc nghiệt.

Ảnh: eurasiantimes.com

Tầm ảnh hưởng toàn cầu và triển vọng tương lai

ALKA-KAPLAN đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, các bài báo từ The Sun, Interesting Engineering, và EurAsian Times ca ngợi đây là “bước ngoặt quân sự” và “cái nhìn đáng sợ về tương lai của chiến tranh”.

Sự phát triển của ALKA-KAPLAN là một phần trong chiến lược lớn hơn của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khẳng định vị thế là một quốc gia xuất khẩu quốc phòng hàng đầu.

Theo Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz, ngành công nghiệp quốc phòng của nước này đã đạt mức xuất khẩu 2,2 tỷ USD từ tháng 1-4/2025, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước, với mục tiêu đạt 10 tỷ USD xuất khẩu hàng năm trong tương lai gần.

ALKA-KAPLAN không chỉ là biểu tượng của sự tự chủ công nghệ mà còn là minh chứng cho tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc dẫn đầu thị trường vũ khí năng lượng cao.

ALKA-KAPLAN dự kiến sẽ được giới thiệu chính thức tại Hội chợ Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế IDEF 2025, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ laser vào thực chiến.

Với sự phát triển của các hệ thống như ALKA-KAPLAN, Thổ Nhĩ Kỳ đang định vị mình là một quốc gia tiên phong trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia khác như Anh, Mỹ và Nga cũng đang chạy đua phát triển các hệ thống laser chống drone tương tự.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng công nghệ laser vẫn đang trong giai đoạn phát triển và cần vượt qua nhiều thách thức, như yêu cầu năng lượng lớn và khả năng hoạt động trong các điều kiện thời tiết bất lợi.

Dù vậy, với những gì đã thể hiện, ALKA-KAPLAN hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho các hệ thống phòng thủ di động, mang lại lợi thế chiến lược cho các lực lượng quân sự trong tương lai.