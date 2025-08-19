Ukraine, quốc gia đang đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng, đã ghi dấu ấn đáng kể trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng với việc công bố và đưa vào sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên Flamingo.

Theo TSN, Korrespondent, RBC Ukraine, Militarnyi, UNN, và United24Media, tên lửa Flamingo được xem là bước đột phá chiến lược, mang lại khả năng răn đe mạnh mẽ và mở rộng đáng kể năng lực quân sự của Ukraine.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá có thiết kế tương tự như tên lửa FP-5. Trong ảnh: Mô hình tên lửa hành trình FP-5 của Tập đoàn Milanion trưng bày tại Triển lãm IDEX-2025, Abu Dhabi (UAE). Ảnh: Army Recognition

Đặc điểm kỹ thuật công nghệ của tên lửa Flamingo

Tên lửa Flamingo có các thông số kỹ thuật ấn tượng, khẳng định vị thế của nó trong số các loại tên lửa hành trình chiến lược hiện đại.

Với tầm bắn hơn 3.000km, cho phép tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa, bao phủ hầu hết lãnh thổ phía tây dãy núi Ural và thậm chí có thể vươn tới các khu vực ở Siberia và Viễn Đông Nga.

Đầu đạn khoảng 1.000kg, tương đương với các loại tên lửa hành trình chiến lược như Kh-101 của Nga hay Tomahawk Block IV của Mỹ.

Tốc độ lên tới 900 km/h, đảm bảo khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh chóng.

Trọng lượng khoảng 6.000kg, cho thấy đây là một loại vũ khí hạng nặng với sức mạnh hủy diệt lớn.

Thời gian bay khoảng 4 giờ cho toàn bộ quãng đường 3.000km.

Hệ thống dẫn đường sử dụng kết hợp GPS chống gây nhiễu và quán tính, duy trì độ chính xác cao trong môi trường tác chiến điện tử.

Những thông số này cho thấy Flamingo không chỉ là một tên lửa tầm xa thông thường mà còn có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược, mang lại lợi thế vượt trội cho Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Điểm đáng chú ý, theo United24 Media, thiết kế Flamingo có thể phát triển từ mẫu FP-5 từng được Milanion Group giới thiệu tại triển lãm IDEX-2025. Tuy nhiên, Ukraine đã cải tiến đáng kể về tầm xa, tải trọng và khả năng tích hợp hệ thống dẫn đường hiện đại.

Tên lửa Flamingo: Ảnh: facebook.com/efrem.lukatsky/korrespondent.net





Sản xuất hàng loạt và ý nghĩa chiến lược

Theo các nguồn tin, Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Flamingo, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc tự chủ công nghệ quốc phòng.

Những hình ảnh đầu tiên về dây chuyền sản xuất tên lửa này đã xuất hiện, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Ukraine vào việc phát triển vũ khí nội địa.

Với tầm bắn hơn 3.000km, Flamingo có khả năng đe dọa các mục tiêu quân sự trọng yếu trên một khu vực rộng lớn, từ các thành phố lớn phía tây Nga cho đến các cơ sở quân sự ở Siberia.

Điều này không chỉ củng cố năng lực phòng thủ của Ukraine mà còn thay đổi cán cân chiến lược, khiến đối thủ không còn "nơi trú ẩn an toàn".

Sự ra đời của tên lửa Flamingo là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang cần các giải pháp tự lực để đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Với khả năng tấn công tầm xa và đầu đạn mạnh mẽ, Flamingo không chỉ là một vũ khí chiến thuật mà còn là một công cụ răn đe chiến lược, có thể làm thay đổi cách tiếp cận trong các hoạt động quân sự của Ukraine.

Dù Flamingo mang lại nhiều triển vọng, quá trình sản xuất và triển khai một loại vũ khí phức tạp như vậy đòi hỏi nguồn lực tài chính, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng đáng kể.

Các nguồn tin không đề cập chi tiết đến chi phí sản xuất hay thời gian để đạt được năng lực sản xuất tối ưu, nhưng việc Ukraine có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt cho thấy sự quyết tâm và khả năng tổ chức đáng kể.

Trong tương lai, Flamingo có thể được tích hợp thêm các công nghệ tiên tiến hơn, như hệ thống dẫn đường chính xác hơn hoặc khả năng mang đầu đạn đa dạng, để tăng cường hiệu quả chiến đấu.