Singapore vừa chính thức trang bị tên lửa chống hạm Blue Spear trên các khinh hạm lớp Formidable sau chương trình nâng cấp giữa vòng đời. Với tầm bắn khoảng 290km, khả năng tấn công vượt/ngoài tầm nhìn và thiết kế chống nhiễu điện tử mạnh, tên lửa Blue Spear đang trở thành vũ khí quan trọng nhất của Hải quân Singapore, thay thế hoàn toàn hệ thống Harpoon cũ.

Tên lửa chống hạm thế hệ mới Blue Spear của Singapore giúp khinh hạm Formidable tăng gấp đôi tầm đánh. Ảnh: Janes

Blue Spear là tên lửa đất đối đất (surface-to-surface missile) thế hệ thứ năm do liên doanh Proteus Advanced Systems phát triển, trong đó ST Engineering của Singapore và Israel Aerospace Industries (IAI) đóng góp ngang nhau.

Tên lửa Blue Spear kế thừa dòng họ Gabriel nổi tiếng của IAI, loại vũ khí từng được Hải quân Singapore sử dụng từ những năm 1970, nhưng được hiện đại hóa toàn diện để phù hợp với môi trường tác chiến phức tạp hiện nay.

Theo thông số công bố, tên lửa Blue Spear có tầm bắn khoảng 290km, gần gấp đôi so với Harpoon trang bị trước đây trên khinh hạm Formidable-class.

Khả năng tấn công vượt/ngoài tầm nhìn cho phép tàu chiến Singapore tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời mà không cần radar tàu trực tiếp nhìn thấy đối phương.

Về đặc điểm bay, tên lửa Blue Spear sử dụng quỹ đạo bay lướt sát mặt biển ở tốc độ cận âm. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể khả năng bị radar và hệ thống phòng thủ đối phương phát hiện sớm, đồng thời làm khó khăn hơn cho các hệ thống vũ khí phòng thủ cận chiến.

Singapore kích hoạt 'sát thủ biển' Blue Spear, khinh hạm Formidable tăng gấp đôi tầm đánh. Ảnh: defencesecurityasia.com

Tên lửa Blue Spear được trang bị đầu dò radar chủ động cùng hệ thống dẫn đường được thiết kế đặc biệt để hoạt động hiệu quả trong môi trường điện từ hỗn loạn và đối phó với các biện pháp gây nhiễu điện tử của đối phương.

Hệ thống dẫn đường còn cho phép tên lửa Blue Spear điều chỉnh quỹ đạo linh hoạt khi mục tiêu di chuyển, đồng thời có khả năng tấn công cả mục tiêu trên biển lẫn các mục tiêu cố định hoặc di động trên đất liền.

Một điểm đáng chú ý khác là vỏ bảo vệ được gia cố giúp tăng khả năng sống sót trước các hệ thống phòng thủ cận chiến dùng pháo Gatling.

Tên lửa Blue Spear có thể được phóng từ cả bệ phóng trên tàu chiến lẫn bệ phóng mặt đất, hoạt động mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm.

Việc tích hợp vào khinh hạm Formidable-class diễn ra trong khuôn khổ chương trình nâng cấp giữa vòng đời, bao gồm cả hệ thống quản lý chiến đấu và thông tin liên lạc.

Khinh hạm lớp Formidable của Hải quân Singapore. Ảnh: Hải quân Singapore

Theo xác nhận mới nhất, hệ thống đã được lắp đặt trên ít nhất một số tàu, trong đó có RSS Steadfast.

Ngoài ra, tên lửa Blue Spear cũng được định hướng trang bị cho các tàu chiến đa nhiệm MRCV trọng tải lớn đang được đóng mới, giúp Hải quân Singapore mở rộng đáng kể tầm đánh bề mặt trên toàn hạm đội chính.

Việc chuyển sang tên lửa Blue Spear không chỉ nâng tầm đánh mà còn tăng tính tự chủ công nghệ, bởi Singapore tham gia sâu vào quá trình phát triển và sản xuất.

Trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng cạnh tranh, tên lửa Blue Spear mang lại cho Singapore khả năng răn đe linh hoạt hơn, cho phép các tàu chiến tấn công từ khoảng cách an toàn hơn trong khi vẫn duy trì khả năng chính xác cao trước các mối đe dọa điện tử hiện đại.

(Theo en.globes.co.il, defencesecurityasia.com, janes.com)



