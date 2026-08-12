Trong làn sóng tấn công hỗn hợp ngày càng dày đặc của Nga, một loại vũ khí mới mang tên S8000 Banderol đang nổi lên như một mối đe dọa khó lường. Không phải là tên lửa hành trình truyền thống hạng nặng, cũng không phải máy bay không người lái cảm tử thông thường, S8000 Banderol kết hợp ưu điểm của cả hai: chi phí thấp, khả năng sản xuất hàng loạt, tốc độ vượt trội so với UAV và độ linh hoạt cao hơn nhiều so với các tên lửa hành trình lớn.

Tên lửa S8000 Banderol của Nga. Ảnh: GUR/thedefensepost.com

S8000 Banderol, hay còn gọi là tên lửa hành trình S8000, do Tập đoàn Kronshtadt, đơn vị nổi tiếng với dòng UAV chiến đấu-trinh sát Orion phát triển.

Tên gọi “Banderol” trong tiếng Nga mang nghĩa “gói hàng” hoặc “bưu kiện nhỏ”, phản ánh triết lý thiết kế nhấn mạnh vào sự gọn nhẹ, chi phí sản xuất thấp và khả năng chế tạo quy mô lớn.

Lần đầu tiên, tình báo quân sự Ukraine công bố sự tồn tại của loại vũ khí này vào tháng 5/2025 sau khi thu được các mảnh vỡ tương đối nguyên vẹn.

Kể từ đó, S8000 Banderol đã xuất hiện ngày càng thường xuyên trong các cuộc tấn công kết hợp tên lửa-UAV nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Về mặt hình thái, S8000 Banderol có thiết kế khí động học hiện đại với thân dài khoảng 5 mét, đường kính thân khoảng 30 centimet và sải cánh khoảng 2,2 mét.

Cánh được thiết kế dạng gấp, giúp giảm kích thước khi treo dưới cánh UAV hoặc khi vận chuyển.

Hình dáng tổng thể gợi nhớ đến các tên lửa hành trình phương Tây như AGM-158 JASSM nhưng ở quy mô nhỏ hơn nhiều.

Việc tối ưu hóa khí động học kết hợp với kích thước nhỏ giúp giảm tiết diện phản xạ radar, đồng thời cho phép tên lửa thực hiện các vòng cua gắt hơn so với các tên lửa hành trình truyền thống của Nga như Kh-101, Kalibr hay Iskander-K.

Đây chính là một trong những điểm mạnh giúp S8000 Banderol khó bị đánh chặn hơn khi bay ở độ cao thấp.

Tên lửa S8000 Banderol của Nga. Ảnh: Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR)/twz.com

Trái tim của S8000 Banderol là động cơ turbojet Swiwin SW800Pro do Trung Quốc sản xuất, một loại động cơ vốn được thiết kế cho mô hình máy bay và có thể mua dễ dàng trên các nền tảng thương mại điện tử với giá khoảng 16.000 USD.

Động cơ này có trọng lượng khoảng 8,5 kg, tạo ra lực đẩy lên đến khoảng 81,6 kgf và quay với tốc độ tối đa 65.000 vòng/phút.

Nhờ động cơ phản lực, tên lửa S8000 Banderol đạt tốc độ hành trình khoảng 520 đến 560 km/h và tốc độ tối đa lên đến 620-650 km/h, nhanh hơn đáng kể so với các UAV cảm tử thông thường như Geran-2 (Shahed).

Tầm bay được đánh giá ở mức tối đa khoảng 500 km khi phóng từ trên không, dù một số báo cáo gần đây từ tình báo Ukraine đề cập đến tầm thực tế khoảng 350-400 km tùy thuộc vào chế độ bay và tải trọng nhiên liệu (khoảng 50-65 kg nhiên liệu phản lực hàng không).

Hệ thống dẫn đường của S8000 Banderol kết hợp dẫn đường quán tính với hiệu chỉnh vệ tinh, sử dụng các mô-đun như Kometa-M8 chống nhiễu.

Khả năng bay ở độ cao rất thấp, chỉ vài chục mét, kết hợp với khả năng cơ động tốt giúp tên lửa tận dụng địa hình để tránh radar và hệ thống phòng không.

Đầu đạn chính là loại OFBCh-150 phân mảnh-nổ mạnh với tổng trọng lượng khoảng 114,3 kg, trong đó lượng thuốc nổ khoảng 49,5 kg (chủ yếu là octogen kết hợp bột nhôm).

Sức công phá của đầu đạn này vượt trội so với hầu hết các UAV cảm tử, đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu cố định như cơ sở hạ tầng cảng, kho logistics hay trung tâm chỉ huy.

Một đặc điểm công nghệ đáng chú ý của S8000 Banderol là việc sử dụng rộng rãi các linh kiện nhập khẩu. Ngoài động cơ Trung Quốc, tên lửa còn chứa nhiều thành phần điện tử từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Australia, bao gồm pin Murata, servo Dynamixel, các chip nhớ và cảm biến quán tính.

Tên lửa S8000 Banderol được lắp trên bệ phóng mặt đất mới. Ảnh: Ria Novosti/en.defence-ua.com

Điều này vừa giúp giảm chi phí sản xuất, vừa cho thấy khả năng Nga vẫn tiếp cận được nguồn cung linh kiện dù chịu lệnh trừng phạt.

Theo các đánh giá, giá thành của mỗi quả S8000 Banderol chỉ bằng khoảng 1/10 (một phần mười) so với tên lửa hành trình chiến lược như Kh-101, mở ra khả năng sử dụng số lượng lớn trong các đợt tấn công bão hòa.

Nền tảng phóng ban đầu và chủ yếu của S8000 Banderol là UAV hạng trung Orion (Inokhodets) do chính Kronshtadt sản xuất.

Tên lửa được treo dưới cánh và phóng trên không. Sau đó, Nga đã thích nghi để phóng từ trực thăng tấn công Mi-28N.

Gần đây hơn, các dấu hiệu cho thấy đã xuất hiện hệ thống phóng mặt đất di động dạng catapult, giúp mở rộng đáng kể khả năng triển khai mà không phụ thuộc vào số lượng UAV hay máy bay có người lái.

Việc chuyển sang sản xuất hàng loạt được tình báo Ukraine xác nhận vào cuối tháng 7/2026, với các mẫu năm 2026 đã có sự cải tiến so với phiên bản năm 2025.

Tên lửa S8000 Banderol đại diện cho xu hướng phát triển vũ khí chi phí thấp nhưng hiệu quả cao trong chiến tranh hiện đại.

Nó lấp đầy khoảng trống giữa UAV cảm tử chậm và tên lửa hành trình đắt đỏ, tạo ra thách thức mới cho hệ thống phòng không nhờ tốc độ, độ cơ động và khả năng sản xuất hàng loạt.

(Theo rbc.ru, en.defence-ua.com, euromaidanpress.com)