Trong kỷ nguyên drone và tên lửa hành trình tràn ngập chiến trường, hệ thống phòng không vác vai 9K333 Verba của Nga nổi lên như một lời đáp trả công nghệ sắc bén. Với đầu tự dẫn ba phổ độc đáo, khả năng phân biệt mục tiêu thật-giả vượt trội và hiệu suất chiến đấu đã được chứng minh thực tế, Verba không chỉ kế thừa mà còn vượt xa thế hệ Igla trước đó.

Tổ hợp phòng không vác vai 9K333 Verba. Ảnh: Sergey Malgavko/TASS/RG

Hệ thống phòng không vác vai 9K333 Verba do Cục thiết kế máy móc KBM ở Kolomna phát triển như sự thay thế trực tiếp cho dòng 9K38 Igla và 9K338 Igla-S.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước năm 2011, tổ hợp 9K333 Verba chính thức được đưa vào biên chế lực lượng vũ trang Nga từ năm 2014-2015 và nhanh chóng trang bị cho các đơn vị bộ binh cơ giới, lính dù VDV cũng như nhiều đơn vị phòng không cấp thấp.

Tên gọi của toàn hệ thống là 9K333, trong khi tên lửa dẫn đường mang chỉ số 9M336. NATO gán cho nó mã SA-29 Gizmo (một số nguồn ghi SA-25).

Điểm đột phá công nghệ cốt lõi của Verba nằm ở đầu tự dẫn quang học ba kênh (multispectral seeker). Khác với Igla-S chỉ sử dụng hai dải phổ hồng ngoại, tên lửa 9M336 kết hợp đồng thời ba cảm biến: cực tím (ultraviolet), hồng ngoại gần (near-infrared) và hồng ngoại trung (mid-infrared).

Việc đối chiếu chéo tín hiệu từ ba kênh cho phép hệ thống phân biệt chính xác mục tiêu thật với các mồi bẫy nhiệt, pháo sáng và nhiễu quang điện tử.

Ảnh: Tập đoàn Kalashnikov/kalashnikovgroup.ru/rg.ru

Nhờ đó, khả năng chống nhiễu được nâng lên đáng kể, theo tuyên bố của nhà sản xuất, mức bảo vệ trước nhiễu mạnh tăng khoảng mười lần so với thế hệ trước.

Đặc biệt, đầu tự dẫn này hoạt động hiệu quả với các mục tiêu có chữ ký nhiệt thấp như máy bay không người lái và tên lửa hành trình, vốn là điểm yếu của nhiều hệ thống MANPADS cũ.

Về động cơ và khí động học, tên lửa sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn mới, giúp đạt tốc độ tối đa khoảng 500 m/s (Mach 1.5).

Tầm bắn hiệu quả dao động từ 500 mét đến khoảng 6-6,5km, độ cao tiêu diệt mục tiêu từ 10 mét đến 3,5-4,5 km tùy nguồn dữ liệu.

Tốc độ mục tiêu có thể đánh chặn lên tới 400 m/s trên hướng đối đầu và 320 m/s trên hướng đuổi theo. Đầu đạn nặng khoảng 1,5kg kiểu nổ mảnh định hướng, kết hợp ngòi nổ từ tính gần và ngòi va chạm, tăng xác suất tiêu diệt ngay cả khi không va trực tiếp.

Phòng không vác vai 9K333 Verba. Ảnh: weaponsystems.net

Toàn bộ tổ hợp ở tư thế sẵn sàng chiến đấu chỉ nặng khoảng 17,25kg, nhẹ hơn một chút so với Igla-S, giúp người lính dễ dàng mang vác và triển khai nhanh.

Thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng bắn không quá 12 giây và sau khi kích hoạt nguồn điện, tên lửa sẵn sàng phóng trong khoảng 5 giây.

Verba được thiết kế theo nguyên tắc “bắn và quên” (fire-and-forget). Sau khi phóng, tên lửa tự động bám sát mục tiêu mà không cần người điều khiển tiếp tục chiếu xạ.

Hệ thống có thể hoạt động độc lập hoặc tích hợp vào mạng chỉ huy phòng không cấp thấp thông qua các mô-đun điều khiển, radar nhỏ gọn 1L122 (tầm phát hiện 40-80km) và thiết bị nhận diện bạn-thù.

Trong những năm gần đây, nhà sản xuất thuộc Tập đoàn Rostec và Kalashnikov đã tiến hành hiện đại hóa một số cụm, đặc biệt là đầu tự dẫn, nhằm tăng hiệu quả trong môi trường đô thị và chống lại các loại UAV mới.

Xạ thủ phòng không với tên lửa phòng không vác vai Verba. Ảnh: Topwar

Một số nguồn cho biết Verba còn được trang bị thêm ống ngắm nhiệt và có thể lắp trên bệ cố định hoặc thậm chí thử nghiệm gắn lên một số nền tảng bay.

Trên thực tế chiến trường, Verba đã chứng tỏ giá trị trong xung đột Syria và đặc biệt là trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nhiều báo cáo từ phía Nga khẳng định hệ thống đã tiêu diệt hàng nghìn máy bay không người lái các loại, đồng thời ghi nhận một số trường hợp đánh chặn thành công tên lửa hành trình.

Khả năng bắt mục tiêu ở độ cao rất thấp (chỉ từ 10 mét) và độ nhạy cao với tín hiệu nhiệt yếu giúp nó trở thành lớp phòng thủ cuối cùng hiệu quả cho các đơn vị cơ động.

Hệ thống phòng không vác vai 9K333 Verba. Ảnh: defencesecurityasia.com

So với các đối thủ nước ngoài như Stinger của Mỹ, Verba được đánh giá vượt trội hơn về khả năng chống nhiễu và phạm vi mục tiêu có chữ ký nhiệt thấp, dù mỗi hệ thống vẫn có ưu nhược điểm riêng tùy điều kiện chiến trường.

9K333 Verba đại diện cho bước tiến quan trọng của Nga trong lĩnh vực phòng không vác vai thế hệ thứ tư. Sự kết hợp giữa đầu tự dẫn ba phổ, động cơ mạnh, trọng lượng nhẹ và khả năng tích hợp mạng khiến nó không chỉ là vũ khí cá nhân mà còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng không phân tầng hiện đại.

Trong bối cảnh chiến tranh drone ngày càng gay gắt, những ưu thế công nghệ này giúp Verba duy trì vị thế cạnh tranh cao trên thị trường vũ khí toàn cầu.

(Theo rg.ru, en.topwar.ru, weaponsystems.net, armyrecognition.com, theaviationist.com, defencesecurityasia.com)