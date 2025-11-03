Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều con ngõ quanh đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) – khu vực được xem là “rốn lũ” của thành phố bị ngập sâu.

Từ sáng sớm, hàng trăm sinh viên thuê trọ quanh khu vực Trường ĐH Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tất tả ôm ba lô, quần áo, vật dụng cá nhân chạy lũ. Nhiều người phải lội giữa dòng nước đục ngầu, ngập đến thắt lưng để di chuyển ra các khu vực cao hơn.

Nhiều con ngõ quanh đường Mẹ Suốt ngập sâu.

Ghi nhận của VietNamNet, nước dâng nhanh khiến nhiều dãy trọ, nhà dân bị ngập nặng, có nơi cao hơn 1m. Đồ đạc trôi nổi lềnh bềnh, sinh viên phải di chuyển tài sản lên cao hoặc sang nơi khác trú tạm.

Tại ngõ 161 Mẹ Suốt, nhiều khu trọ chìm trong biển nước. Sinh viên vội vàng gom đồ, đưa xe máy, che chắn thiết bị điện tử rồi lội nước ra ngoài.

Nguyễn Thị Mai, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm, kể: “Khoảng 6h sáng nước mới ngập ngoài ngõ, nhưng chỉ 20 phút sau đã tràn vào phòng. Em phải gom quần áo, laptop, giấy tờ rồi chạy ra ngoài. Mưa to quá, tụi em không kịp trở tay”.

Cùng chung cảnh ngộ, Trần Quang Huy chia sẻ: “Hầu như năm nào mưa lớn cũng ngập, nhưng năm nay nước về nhanh lắm. Ở đây sinh viên tụi em quen cảnh chạy lũ rồi, cứ nghe mưa là chuẩn bị sẵn đồ để dễ sơ tán”.

Hai sinh viên đưa xe máy ra khỏi khu trọ để tránh bị ngập làm hư hỏng.

Khu vực đường Mẹ Suốt nằm trong vùng trũng thấp của phường Hòa Khánh, được người dân ví như “rốn lũ” của Đà Nẵng. Cứ đến mùa mưa, nơi đây thường xuyên ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m. Nhiều khu trọ bị cô lập, sinh viên phải nghỉ học, di chuyển rất vất vả.

Sáng cùng ngày, lực lượng công an, dân quân và bộ đội biên phòng đã có mặt hỗ trợ người dân di dời tài sản, hướng dẫn phương án sơ tán an toàn. Nhiều chuyến xuồng được huy động để đưa người già, trẻ nhỏ và sinh viên ra khỏi vùng ngập sâu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán ở khu vực ngập sâu.

Chính quyền địa phương bố trí một số điểm tạm trú tại nhà văn hóa và trường học gần đó để đón sinh viên, hộ dân bị ngập. Các lực lượng chức năng túc trực 24/24 để hỗ trợ người dân vùng trũng thấp, sẵn sàng ứng phó khi mưa tiếp tục kéo dài.

Đến hơn 10h, mưa bắt đầu giảm nhưng nước tại khu vực đường Mẹ Suốt vẫn chưa rút hết. Nhiều khu trọ vẫn ngập sâu, sinh viên phải tạm trú tại nhà người quen hoặc điểm sơ tán gần đó, chờ nước rút để quay lại dọn dẹp.

