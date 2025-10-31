Sáng 31/10, khi nước lũ rút xuống, nhiều trường học trên địa bàn TP Đà Nẵng ngập bùn non.

Các đơn vị thuộc Quân khu 5 cùng lực lượng vũ trang thành phố đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, giúp các trường sớm ổn định để học sinh trở lại lớp.

Các trường học ở Đà Nẵng ngập bùn non sau khi lũ rút. Ảnh: G.X

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường Hội An), những người lính áo xanh của Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 5 đã có mặt ngay từ sáng sớm, bắt tay vào công việc giúp nhà trường.

Sân trường lầy lội, bùn đất phủ kín, bàn ghế ngổn ngang và cành cây trôi dạt khắp nơi. Các chiến sĩ cùng giáo viên nhà trường chia nhau từng việc: Người cào bùn, người lau rửa bàn ghế, cửa lớp.

Cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản xúc động nói: “Nếu không có các chú bộ đội, nhà trường phải mất nhiều ngày mới dọn dẹp xong. Nhìn các anh lấm lem bùn đất mà ai cũng thấy thương và biết ơn”.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản lầy lội bùn đất. Ảnh: G.X

Các chiến sĩ dọn dẹp bùn, làm sạch sân trường để học sinh sớm quay lại lớp. Ảnh: G.X

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu (xã Nông Sơn), bùn non phủ dày sau khi nước rút. Ngôi trường từng bị ngập sâu gần 1m, cơ sở vật chất hư hại nặng, bàn ghế lẫn trong bùn đất.

Ngay khi nước vừa rút, cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K55 thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã khẩn trương hỗ trợ nhà trường kê dọn, lau rửa bàn ghế, khơi thông dòng nước, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên. Các chiến sĩ miệt mài, tỉ mỉ dọn từng lớp bùn, từng ngóc ngách để trả lại không gian sạch sẽ.

Tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, bàn ghế, lớp học lấm lem bùn. Ảnh: G.X

Cô Lê Thị Minh Thống, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Diệu, chia sẻ: “Sau khi lũ rút, bùn non ngập khắp nơi. Với giáo viên nhà trường, việc dọn dẹp này vượt quá khả năng. Nếu không có sự hỗ trợ của các chiến sĩ, chắc chắn chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới khắc phục được”.

Các chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp để trả lại không gian sạch sẽ cho trường học. Ảnh: G.X

Bàn ghế, lớp học được dọn sạch sẽ để thầy cô, học sinh sớm trở lại trường. Ảnh: G.X