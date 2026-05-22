Những ngày qua, nhiều sinh viên, cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ tiếc nuối khi hay tin cổng Parabol - biểu tượng gắn liền với ngôi trường này có thể nằm trong khu vực giải tỏa để mở rộng đường Giải Phóng. Phần đất của nhà trường có thể sẽ bị thu hẹp lại đến sát nhà C9.

Liên quan đến thông tin này, GS Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội - khẳng định tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tính toán kỹ lưỡng nhằm giữ gìn biểu tượng cổng Parabol, dù bằng cách xây mới hay dịch chuyển.

“Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho trí tuệ của một ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam”, GS Lê Anh Tuấn khẳng định.

Cổng Parabol - biểu tượng gắn liền với Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Cổng Parabol được xây dựng cách đây hơn 50 năm, mang kiến trúc độc đáo. Đây là niềm tự hào của nhiều thế hệ sinh viên Bách khoa, là biểu tượng của tri thức thế hệ mới.

Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội hiện còn hai cổng khác nằm trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa.

Cổng Trần Đại Nghĩa là nơi đi lại chính của nhiều sinh viên, nhưng cổng Parabol vẫn là một nét đặc trưng và cũng là “huyền thoại” mỗi khi sinh viên nhắc về trường.