Thông tin đưa ra tại lễ phát động chương trình "ASEAN Ahead" cho sinh viên khu vực miền Trung do Quỹ ASEAN (ASEAN Foundation) phối hợp cùng STEAM for Vietnam và ĐH Duy Tân tổ chức ngày 26/9.

Chương trình đào tạo ứng dụng AI cho sinh viên quy tụ đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tuyển dụng cùng đông đảo sinh viên khu vực miền Trung - nhằm trang bị kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cao năng lực định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ.

Theo ban tổ chức, sự kiện tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khu vực miền Trung tiếp cận công nghệ AI tiên tiến, cập nhật xu hướng tuyển dụng mới và trang bị các kỹ năng thiết yếu trong bối cảnh chuyển đổi số. Đồng thời là cơ hội để lực lượng lao động trẻ học cách ứng dụng AI một cách có trách nhiệm trong việc tìm kiếm việc làm, xây dựng thương hiệu cá nhân và nâng cao lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động trong khu vực.

Đại diện các nhà tuyển dụng chia sẻ cách ứng dụng AI trong xây dựng thương hiệu cá nhân. Ảnh: N.Hiền

PGS Nguyễn Gia Như, Phó GĐ ĐH Duy Tân, Hiệu trưởng Trường Trí tuệ Nhân tạo & Thông tin nhìn nhận, AI đang đặt ra cho giáo dục đại học một trách nhiệm mới trong việc giúp người học làm chủ công nghệ và tự định hướng tương lai.

“Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách kết hợp AI với LinkedIn để xây dựng hồ sơ nghề nghiệp, kết nối với doanh nghiệp và chủ động tìm kiếm cơ hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là một phần trong định hướng của nhà trường nhằm trang bị cho sinh viên năng lực AI gắn với thực hành, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần khởi nghiệp", ông Như nói.

Được biết, ASEAN Foundation và LinkedIn chính thức khởi động vào tháng 2/2026, ASEAN Ahead là sáng kiến khu vực kéo dài hai năm, hướng tới trang bị cho 18.200 thanh niên tại 11 quốc gia ASEAN các kỹ năng AI sẵn sàng cho công việc, kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp.

Tại Việt Nam, chương trình được triển khai với trọng tâm AI Career Readiness, giúp sinh viên năm cuối, thanh niên đang tìm kiếm việc làm và người học giáo dục nghề nghiệp phát triển các kỹ năng thiết thực cho hành trình nghề nghiệp: sử dụng AI có trách nhiệm, tìm kiếm việc làm với AI, xây dựng thương hiệu cá nhân...