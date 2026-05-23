Ngày 23/5, PTIT tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2026, trao bằng cho 2 tân tiến sĩ, 59 tân thạc sĩ và gần 600 tân kỹ sư ngành Công nghệ thông tin khóa D21 (2021 - 2026).

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Hiệu trưởng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại buổi lễ sáng 23/5. Ảnh: Gia Bình

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Hiệu trưởng Học viện chia sẻ, lứa kỹ sư khóa D21 mang một dấu ấn đặc biệt khi bước vào cổng trường đại học giữa lúc thế giới vật lộn với đại dịch Covid-19.

"Ngày khai giảng của các em không bắt đầu bằng sân trường đông vui hay những giờ học đầu tiên trên giảng đường. Thay vào đó là những ô cửa sổ nhỏ trên màn hình máy tính, là những tiết học trực tuyến với những khó khăn kết nối, khoảng cách địa lý và cả cảm giác cô đơn mà nhiều em đã trải qua trong giai đoạn khắc nghiệt ấy", ông phát biểu.

Sinh viên khóa D21 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bước vào năm học mới khi thế giới đang vật lộn với đại dịch Covid-19. Ảnh: Du Lam

Tuy nhiên, ông cho hay, chính hoàn cảnh khắc nghiệt đã rèn luyện bản lĩnh thích nghi của thế hệ trẻ thời đại số. Tỷ lệ sinh viên D21 tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi đạt 27,66%, tỷ lệ tốt nghiệp loại khá đạt 67,1%. Các em cũng mang về nhiều thành tích tại Olympic Tin học Toàn quốc, ICPC (Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế), An toàn thông tin ASEAN, Olympic Trí tuệ nhân tạo sinh viên Việt Nam...

Đáng chú ý, tinh thần dấn thân được bộc lộ mạnh mẽ khi không ít sinh viên vừa học vừa xây dựng startup, thậm chí có sinh viên đã sở hữu công ty đạt giá trị gần triệu USD. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên đã được các tập đoàn công nghệ lớn trong nước và quốc tế tuyển dụng trước khi chính thức nhận bằng.

Đối với bậc sau đại học, lãnh đạo Học viện khẳng định các tân tiến sĩ và thạc sĩ không chỉ minh chứng cho năng lực nghiên cứu mà còn là nguồn lực cốt lõi để thực hiện thành công Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 về đổi mới giáo dục, đào tạo công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Gửi lời nhắn nhủ tới các tân kỹ sư, PGS.TS Đặng Hoài Bắc lưu ý họ đang bước vào một thế giới mà công nghệ thay đổi từng ngày, đặc biệt khi AI đang viết lại cách con người học tập và lao động. Trong bối cảnh nhiều nghề nghiệp có thể biến mất và kiến thức nhanh chóng trở nên lạc hậu, năng lực tự học và sự tử tế là yếu tố quyết định.

Ông kỳ vọng khả năng học hỏi không ngừng và khát vọng cống hiến sẽ giúp các tân kỹ sư xây dựng những nền tảng công nghệ thiết yếu, bảo vệ an ninh mạng quốc gia và đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm quốc tế.