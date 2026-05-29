Cú sốc ở Roland Garros

Đây là câu chuyện về sự sụp đổ. Nhà vô địch lảo đảo, dần tan biến rồi cuối cùng buông xuôi. Jannik Sinner thất bại (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6 sau 3 giờ 36 phút), và những gì trước đó tưởng như quá rõ ràng bỗng đảo lộn hoàn toàn.

Tay vợt số 1 thế giới vừa có chuỗi 30 chiến thắng liên tiếp, thâu tóm mọi danh hiệu lớn từ Monte Carlo, Madrid tới Rome, nhưng rồi tất cả bất ngờ mở toang. Đó là cuộc sống. Đó là thể thao.

Sinner là nạn nhân của bất ngờ lớn nhất Roland Garros 2026. Ảnh: FFT

Chỉ còn cách chiến thắng đúng một game, dẫn 5-1 ở set 3, Sinner chống tay vào hàng rào và đứng bất động vài giây. Khi trở lại thi đấu, anh liên tục giãn cơ vì đau gân kheo và hông. Trọng tài Aurelie Tourte nhanh chóng bước xuống ghế để trao đổi với tay vợt người Italia. Anh bị choáng, nôn.

“Tôi không thể chờ thêm được nữa… giờ xử lý thế nào đây?”, anh nói. Trọng tài phản ứng: “Còn tùy anh bị gì”. “Tôi không biết có phải mất nước không…”.

Ngay sau đó, Sinner rời sân cùng bác sĩ – luật cho phép nếu trọng tài thấy cần thiết – nhưng khi quay lại, gương mặt anh vẫn đầy hoang mang. Anh đã gục hẳn.

Trong khu kỹ thuật, tất cả đều chết lặng. Lại nữa sao? Đúng vậy, lại thêm một lần nữa. Một cơn “tụt pin” quen thuộc. Không có cách chữa. Trước lúc rời sân để kiểm tra y tế, Sinner đã thua liền 15 điểm, và rồi con số ấy tăng thành 18.

Trên sân Philippe Chatrier lúc 14h30 (giờ địa phương), bầu không khí trở nên kỳ lạ, với hàng triệu dấu hỏi lơ lửng.

Sinner hoàn toàn kiệt sức. Ảnh: FFT

Anh có trở lại được không? Anh có vượt qua cú sụp đổ này không? Thuốc men và những hỗn hợp điện giải kia có cứu nổi anh? Xa hơn nữa, Roland Garros có sắp mất đi ứng viên số 1 cho chức vô địch, người đã tung hoành khắp các sân đấu từ tháng Ba tới nay?

Sinner vật lộn trong đau đớn, trong khi HLV của Juan Cerundolo phản ứng dữ dội vì cho rằng việc vào phòng thay đồ của tay vợt Italia không đúng luật. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Đây không còn là điều mới mẻ. Chuyện này từng xảy ra với Sinner ở Cincinnati năm ngoái, rồi Thượng Hải, hai lần tại Australian Open (2025 và 2026), và gần nhất là ở Rome.

Đó từng là những lời cảnh báo nghiêm trọng. Những bóng ma cứ bám lấy anh. Sinner và mặt trời dường như là hai thực thể không thể hòa hợp.

Sụp đổ vì nắng nóng

“Tôi không thể… tại sao lại thế này…”. Sinner nhiều lần lắc đầu như muốn tự hỏi chính mình. Anh cố gắng sau lần trở lại thứ hai từ phòng thay đồ, nhưng vô ích. Anh chỉ còn biết xoay sở bằng cổ tay và chút sức lực cuối cùng.

Cái nóng khiến Sinner gục ngã. Ảnh: Opta

Cỗ máy dần tắt ngấm. Ở phía bên kia lưới, Cerundolo làm đúng điều cần làm – những cú đánh nặng, sâu và xoáy, chờ đối thủ tự gục ngã.

Sinner cố đứng vững trong niềm kiêu hãnh cuối cùng, nhưng không còn đường quay lại. Giấc mơ hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam – danh hiệu duy nhất còn thiếu chính là Roland Garros – tan thành mây khói. Vận rủi vẫn đeo bám anh.

Một năm trước, anh từng ở rất gần chiến thắng, với 3 championship point trước Carlos Alcaraz nhưng không tận dụng được. Bây giờ, sức nóng lại trở thành kẻ phản bội anh thêm lần nữa.

Sinh ra giữa núi non và tuyết trắng, Sinner tiếp tục trắng tay ở Paris vì mặt trời. Nhiệt độ trong tuần đầu tiên của giải luôn trên 30 độ C, và nó ảnh hưởng đến mọi thứ, thể lực, kỹ thuật lẫn chiến thuật – đặc biệt là khi quần vợt bị lên án bởi lịch dàu đặc.

Các dự báo thời tiết từ trước đã cảnh báo Paris sẽ hứng “vòm nhiệt” bao trùm châu Âu, và yếu tố khí hậu có thể mang tính quyết định.

Sinner nhiều lần gặp vấn đề với ánh nắng. Ảnh: FFT

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chăm sóc cơ thể cẩn thận, những ngày trước đó vẫn cho thấy dấu hiệu đáng lo, nhiều tay vợt bị chuột rút, kiệt sức hoặc choáng váng. Điển hình là Jakub Mensik, phải nhờ nhiều người dìu ra khỏi sân.

Không chỉ nhiệt độ, mặt sân đất nện hấp nhiệt và luồng khí nóng bốc thẳng lên càng khiến cảm giác thi đấu trở nên khắc nghiệt hơn. Các tay vợt phải liên tục bổ sung muối khoáng và điện giải để chống đỡ.

Sinner đã mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với những điều kiện khắc nghiệt như thế. Anh từng vượt qua ở Melbourne, nhưng lần này thì không. Ở Paris, người ta nghe thấy tiếng gào thét âm thầm.

Đây chắc chắn là cơ hội mà Novak Djokovic chờ đợi. Ở tuổi 39, anh đang theo đuổi cột mốc chưa ai trong lịch sử quần vợt từng chạm tới, cả nam và nữ: 25 danh hiệu Grand Slam.

Dù sao đi nữa, những gì Sinner trải qua là lời cảnh báo cho World Cup 2026 – giải đấu diễn ra trong tình trạng giới khoa học cảnh báo về nhiệt độ khắc nghiệt.