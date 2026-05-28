Learner Tien tiếp tục cho thấy bản lĩnh đáng nể tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Facundo Acosta ở vòng 2 đơn nam sau trận đấu kéo dài 5 set đầy kịch tính. Tay vợt gốc Việt phải trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn, nhưng vẫn biết cách đứng vững để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Ngay set mở màn, Learner Tien nhập cuộc tự tin và chơi chắc chắn ở các game quan trọng. Dù Acosta bám đuổi quyết liệt, tay vợt người Mỹ vẫn tận dụng tốt cơ hội ở cuối set để thắng 7-5, qua đó tạo lợi thế ban đầu.

Learner Tien giành quyền vào vòng 3 Roland Garros - Ảnh: AGTP Tennis

Tuy nhiên, Acosta nhanh chóng đáp trả mạnh mẽ. Ở set 2, tay vợt này cải thiện khả năng giao bóng, đồng thời khiến Learner Tien gặp khó trong các pha bóng bền. Acosta thắng 6-4, trước khi tiếp tục duy trì đà hưng phấn để thắng 6-3 ở set 3, qua đó vượt lên dẫn 2-1.

Bị đẩy vào thế khó, Learner Tien cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Set 4 diễn ra căng thẳng khi hai tay vợt giằng co từng điểm số và phải phân định bằng loạt tie-break. Trong khoảnh khắc cân não, Tien bản lĩnh hơn để thắng 7-6, với tỷ số tie-break 7-4.

Chiến thắng ở set 4 giúp tay vợt gốc Việt lấy lại sự tự tin. Bước vào set quyết định, Learner Tien chơi chủ động hơn, kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng cơ hội để thắng 6-3. Chung cuộc, anh vượt qua Acosta với tỷ số 7-5, 4-6, 3-6, 7-6, 6-3, qua đó ghi tên vào vòng 3 Roland Garros 2026.