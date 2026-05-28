Highlights Novak Djokovic 3-1 Valentin Royer (nguồn: Tennis TV)

Novak Djokovic tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Valentin Royer với tỷ số 3-1, qua đó giành quyền vào vòng 3.

Chiến thắng này không chỉ giúp tay vợt Serbia tiến bước tại Grand Slam sân đất nện, mà còn đưa anh vượt qua Roger Federer để thiết lập kỷ lục mới.

Djokovic ăn mừng kiểu chơi violin quen thuộc - Ảnh: Roland Garros

Cụ thể, Djokovic đã có trận đấu thứ 120 tại Roland Garros, nhiều hơn kỷ lục cũ của Federer tại Wimbledon, nơi huyền thoại Thụy Sỹ từng có 119 lần ra sân.

Trong 120 trận tại Paris, Nole giành 103 chiến thắng, thua 17 trận và 3 lần đăng quang vào các năm 2016, 2021 và 2023. Với một tay vợt vừa bước sang tuổi 39 hôm 22/5, cột mốc này càng trở nên đáng nể.

Trước Royer, Djokovic nhập cuộc không quá dễ dàng. Tay vợt người Pháp thi đấu tự tin trong 5 game đầu set 1, nhưng bước ngoặt đến ở game 6 khi Nole tận dụng sai lầm của đối thủ để đoạt break. Anh khép lại set mở màn với tỷ số 6-3.

Nole vượt qua Roger Federer để thiết lập kỷ lục mới với 120 lần ra sân tại một giải Gran Slam - Ảnh: Roland Garros

Sang set 2, Novak Djokovic sớm bẻ game giao bóng đầu tiên của Royer. Lợi thế này giúp cựu số 1 thế giới kiểm soát hoàn toàn thế trận, trước khi thắng nhanh 6-2.

Set 3 chứng kiến Djokovic có dấu hiệu xuống sức. Royer vùng lên mạnh mẽ, kéo set đấu vào loạt tie-break và ngược dòng thắng 9-7, dù từng bị dẫn 0-3.

Tuy nhiên, cú sảy chân đó giúp Djokovic bừng tỉnh. Anh giành break ở game 4 set 4, duy trì lợi thế đến cuối trận và thắng 6-3, khép lại màn so tài với các tỷ số 6-3, 6-2, 6-7, 6-3.