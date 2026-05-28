Highlights Jannik Sinner 2-3 Juan Manuel Cerundolo (nguồn: Roland Garros)

Cú sốc lớn đã xảy ra ở vòng 2 đơn nam Roland Garros 2026 khi Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới và cũng là hạt giống số 1 của giải, bất ngờ gục ngã trước Juan Manuel Cerundolo.

Sinner thua sốc ngay ở vòng 2 Roland Garros - Ảnh: Tennis TV

Tay vợt người Argentina, hiện xếp hạng 56 ATP, tạo nên màn ngược dòng khó tin để thắng 3-2 sau 5 set với các tỷ số 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Ban đầu, trận đấu diễn ra đúng theo kịch bản quen thuộc của Sinner. Tay vợt người Italia nhập cuộc chắc chắn, kiểm soát tốt các pha bóng từ cuối sân và liên tục gây sức ép bằng những cú đánh nặng. Anh thắng nhanh 6-3 ở set 1, rồi tiếp tục áp đảo để khép lại set 2 với tỷ số 6-2.

Nỗi thất vọng của tay vợt người Italia - Ảnh: Roland Garros

Khi Jannik Sinner dẫn 5-4 ở set 3, nhiều người tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay hạt giống số 1. Tuy nhiên, bước ngoặt đến đúng game thứ 10. Sinner có dấu hiệu đau, phải cần tới quyền trợ giúp y tế, khiến trận đấu bị gián đoạn trong thời điểm Cerundolo đang có 3 cơ hội bẻ game.

Sau khi trở lại, Sinner không còn giữ được cảm giác bóng. Anh đánh lỗi nhiều hơn, mất game giao bóng rồi để Cerundolo thắng ngược 7-5. Từ đó, cục diện trận đấu đảo chiều hoàn toàn.

Sau quãng thời gian đại thành công, với rất nhiều danh hiệu cùng hàng loại kỷ lục, Sinner có dấu hiệu quá tải và kiệt sức - Ảnh: Sportskeeda

Hai set cuối chứng kiến Sinner sa sút rõ rệt vì vấn đề thể chất, bao gồm chuột rút và dấu hiệu kiệt sức nhiệt. Cerundolo tận dụng cơ hội, thắng áp đảo 6-1, 6-1, biến một trận đấu tưởng như thường ngày thành cơn địa chấn trên sân Philippe-Chatrier.